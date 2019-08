Acaricie su espalda

México

¿Le duele el cuello, hombros y espalda?, revise qué tan derecho camina. Andar encorvado puede causar estas molestias y desgastar la columna vertebral, lo que la hace más frágil y con tendencia a lesiones, advierte María del Carmen García, ortopedista y traumatóloga del Hospital General de México.

Incluso, comenta, puede afectar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas.

La mala postura al pararse, agacharse o sentarse son las causas de la mitad de daño en la espalda, asegura la especialista.

"Lo más frecuente es el dolor causado por adoptar una posición anómala al sentarte, al pararte, al caminar. Es un dolor tipo ardoroso.

"Todos los dolores de la espalda se tienen que revisar, pero si es un dolor de leve a moderada intensidad, que mejora al hacer un cambio de postura, seguramente es un dolor funcional causado por adoptar una postura errónea", explica.

Aunque, la también especialista en Rehab Sport. Ortopedia y Traumatología, sugiere que, ante un dolor de espalda es indispensable acudir con el especialista para descartar cualquier patología anatómica.



Corrección oportuna

La ortopedista recomienda para encaminarse a una buena higiene de columna, poner atención en la postura mientras se realizan las actividades diarias, como caminar o lavar los platos.

Mantenerse activo, tener un peso saludable y usar zapatos cómodos son otras sugerencias de la experta para mantener una buena postura.

La corrección de hábitos puede comenzar incluso desde la infancia; García sugiere una valoración ortopédica a los 2 años de edad y luego de manera rutinaria durante el crecimiento, pues es labor del especialista en ortopedia y traumatología enseñar a los niños cómo estar sentado, qué tanto peso debe tener su mochila o que tipo de calzado usar.

Si no hubo orientación oportuna, y se llega a la edad adulta con problemas, también es el especialista quien debe referir al paciente con un rehabilitador.

"Debe haber una conjunción entre ortopedista y rehabilitador. El ortopedista debe descartar que haya alguna alteración en la estructura de la columna. Si el dolor es producido únicamente por una mala postura debe referirlo con el rehabilitador para que dé indicaciones de cómo debe acostarse, sentarse, pararse", indica.



Errores comunes

La ortopedista García señala como los principales errores de postura acostarse boca arriba o boca bajo; lo ideal es hacerlo de lado o tres cuartos. Cuando las personas están paradas, es incorrecto dejar el peso sobre una sola pierna, deben buscar repartirlo equilibradamente entre las dos.

En tanto que, al sentarse, no se debe cruzar la pierna, pues todo el peso recae en uno de los glúteos. Tampoco se aconseja sentarse sin ningún respaldo en la zona lumbar y muy hacia adelante, hacia atrás o encorvado.

De acuerdo con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, para mejorar la postura, en general, se aconseja mantenerse activo y aunque cualquier tipo de ejercicio puede ayudar a mejorarla, hay prácticas que pueden ser especialmente útiles, como la yoga, el tai chi y otras disciplinas que se enfoquen en la conciencia del cuerpo.

También ayuda, practicar ejercicios que fortalezcan los músculos alrededor de la espalda, el abdomen y la pelvis.



Buena postura

La columna vertebral tiene tres curvas naturales, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de EU, en el cuello, en la parte media de la espalda y en la parte baja de ésta. La postura correcta debería mantener estas curvas, pero no aumentarlas. La cabeza debe mantenerse erguida sobre los hombros y sus hombros deben alinearse con la cadera.



Bien sentado

Si pasa mucho tiempo sentado:

-Mantenga los pies en el piso con los tobillos un poco más adelante de sus rodillas.

-Asegúrese de que los pies toquen el piso. Si eso no es posible, use un banco.

-Relaje los hombros. No deben encorvarse o estar tirados hacia atrás.

-Mantenga los codos cerca del cuerpo. Deben doblarse entre 90 y 120 grados.

-Asegúrese de que su espalda tenga un buen apoyo. Use una almohada u otro soporte si su silla no tiene respaldo para la curva de la parte baja de la espalda.

-Asegúrese de que sus muslos y caderas estén bien apoyados en el asiento.

-Es importante tomar descansos frecuentes y hacer caminatas breves.



Bien parado

Se aconseja:

-Ponerse de pie en forma derecha.

-Mantener los hombros atrás.

-Evitar que el estómago sobresalga.

-Colocar el peso principalmente en las puntas de los pies.

-Mantener la cabeza erguida.

-Dejar que los brazos cuelguen naturalmente a los lados.

-Mantener los pies separados a la altura de los hombros.