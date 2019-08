Cómo aliviar los ojos secos e irritados

Estados Unidos

¿Todos esos anuncios sobre el alivio de los ojos secos hacen que piense que usted podría sufrir de la afección? Si alguna vez se ha sentido como si tuviera un grano de arena en el ojo sin estar ni cerca de la playa, quizá esté experimentando el ojo seco.



¿Qué es exactamente el ojo seco? En pocas palabras, sucede cuando alguien no produce suficientes lágrimas como para mantener lubricada a la superficie delantera del ojo, o las lágrimas no contienen suficiente agua. Puede haber una sensación arenosa, de irritación o de quemazón en los ojos. Quizá incluso note un exceso de lagrimeo o visión borrosa.



La producción de lágrimas con frecuencia disminuye con la edad, pero también puede ser resultado de una afección médica, no solo de enfermedades de los ojos, sino también de la artritis reumatoide, la diabetes y los problemas de tiroides. También puede ser un efecto secundario de ciertos fármacos, incluyendo los antihistamínicos, los descongestionantes, los antihipertensivos y los antidepresivos. Vivir en un clima seco y ventoso, o simplemente sentarse frente a una acogedora chimenea en invierno, puede hacer que las lágrimas se evaporen.



Se puede hacer mucho por restaurar la cantidad normal de lágrimas, según la Asociación Estadounidense de Optometría (American Optometric Association), comenzando con soluciones de lágrimas artificiales de venta libre, o gotas o ungüentos recetados para los ojos. Consulte a su profesional de los ojos para hablar sobre las opciones y averiguar cuál es la más adecuada para usted.



Los cambios en el estilo de vida también pueden ayudar. Intente consumir más ácidos grasos omega 3 en la dieta. Mime sus ojos con compresas tibias y masajee sus párpados. Si usa lentes de contacto, unas formulaciones nuevas quizá sean más cómodas. Parpadee regularmente mientras lee o trabaja en la computadora durante periodos largos. También, aumente la humedad del aire en el trabajo y en casa, use gafas de sol para proteger sus ojos al aire libre, y beba de ocho a 10 vasos de agua cada día para mantenerse hidratado.



Más información



