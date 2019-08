Lo que los maratones de televisión le hacen al cerebro

Estados Unidos

Hacer maratones de episodios de su serie favorita no es nada favorable para su cerebro, advierte un experto.



"Es importante reconocer que el cerebro no es un órgano aislado, sino que responde a su ambiente", señaló el doctor Randall Wright, neurólogo del Houston Methodist, en Texas. "Cuando hacemos maratones de televisión, creamos un ambiente malsano para el cerebro porque estamos sentados durante periodos largos, nos aislamos de las actividades sociales y comemos grandes cantidades de comida malsana".



Wright compara la gratificación instantánea de ver un episodio tras otro de un programa con seguir apostando incluso después de ganar.



Si lo hace con frecuencia, ese ciclo y los efectos secundarios de los maratones de televisión pueden conducir a cambios nocivos en el cerebro y en el cuerpo, aseguró en un comunicado de prensa del hospital. En otras palabras, cuando ver un tercero, cuarto o quinto episodio de su programa favorito reemplaza las actividades saludables, se convierte en un problema, enfatizó.



Pero hay buenas noticias. No tiene que parar en seco. Hay varias formas de evitar los efectos negativos de los maratones de televisión.



En primer lugar, asegúrese de que no evite que duerma lo suficiente. "Antes de comenzar su programa, determine a qué hora deber irse a la cama para dormir lo suficiente. Quizá sea útil fijar una alarma para la hora de irse a la cama, de forma que no se le vaya el tiempo y para que le ayude a respetar esa decisión", planteó Wright.

Haga ejercicio "Las investigaciones recientes han mostrado que el cerebro puede generar células y conexiones nuevas mediante un proceso conocido como neurogénesis, y el ejercicio es clave en ese proceso", aseguró Wright.

"Caminar por el vecindario antes de un maratón de televisión y ponerse de pie durante cinco minutos durante cada episodio puede mantener activos a su cuerpo y su cerebro".

Vea televisión con los amigos "Si va a ver seis horas de televisión, se trata de seis horas en que no interactúa con los demás", aseguró Wright. "Esas horas en solitario se acumulan y pueden conducir a la depresión y a otros problemas de salud mental.

Equilibrar el tiempo solo con la televisión y el tiempo que pasa con sus seres queridos es la clave para evitar el aislamiento social".

Si come refrigerios, que sean saludables "Hummus con verduras, el edamame o las frutas son magníficos refrigerios si quiere comer algo mientras hace un maratón de televisión. Intente evitar los atracones de comida salada y grasosa cuando se siente a ver televisión", sugirió Wright. "Si incorpora estos consejos en su rutina de maratones de televisión", concluyó, "crea unos hábitos saludables duraderos y puede de cualquier forma disfrutar del maratón televisivo ocasional sin hacerle daño a su cerebro".



Más información



Los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. describen los riesgos de la inactividad para la salud.