Cómo ayudar a su corazón a afrontar el calor extremo

A medida que los eventos de calor extremo se hagan más comunes, debe saber cómo proteger a su corazón.



Las temperaturas calientes y la alta humedad pueden conducir a la deshidratación, lo que hace que el corazón trabaje más arduamente y lo pone en riesgo, según la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA). Mantenerse hidratado hace que para el corazón sea más fácil bombear sangre a sus músculos.



"Si usted es un paciente cardiaco, mayor de 50 años o con sobrepeso, quizá deba tomar precauciones especiales cuando haga calor", aconsejó el presidente de la AHA, el Dr. Robert Harrington.



"Ciertos medicamentos para el corazón, como los bloqueadores de los receptores de la angiotensina [BRA], los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina [ECA], los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos, que merman el sodio del cuerpo, pueden exagerar la respuesta del cuerpo al calor y hacer que se sienta enfermo durante el calor extremo", advirtió Harrington, un cardiólogo que dirige el Departamento de Medicina de la Universidad de Stanford, en California.



Si tiene inquietudes sobre esos medicamentos, hable con su médico. No deje de tomar su medicamento por su cuenta.



Los bebés y las personas mayores también tienen un mayor riesgo de problemas relacionados con el calor, pero todo el mundo debe tomar precauciones durante el calor extremo.



"Es fácil deshidratarse y quizá no se dé cuenta de que tiene sed", comentó Harrington en un comunicado de prensa de la AHA. "Si va a salir al aire libre, es importante beber agua aunque crea que no la necesita. Beba agua antes, durante y después de salir al aire libre cuando haga calor".



A continuación, algunas precauciones importantes durante el tiempo caliente.



Evite el exterior entre el mediodía y las 3 p.m., cuando usualmente el sol está más



caliente. Cuando esté al aire libre, use ropa ligera y de colores claros hecha con tela transpirable como el algodón, o una tela más nueva que elimine el sudor. Use un sombrero y gafas de sol. Úntese un protector solar resistente al agua con un FPS de al menos 15 cada dos horas.Para mantenerse hidratado, beba algunos vasos de agua antes, durante y después del ejercicio. Evite la cafeína y el alcohol. Haga pausas regularmente. Pare durante unos minutos en la sombra o en un lugar fresco, hidrátese y reanude. Más información



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. describen cómo prevenir las enfermedades relacionadas con el calor.