Una dieta de origen vegetal mantiene la diabetes a raya

Quizá un viejo refrán, que una manzana al día evita que tenga que ir al médico, al final sea verdad. Una nueva investigación sugiere que mientras más alimentos vegetales coma, más bajo es su riesgo de diabetes tipo 2.



Las personas que consumían una dieta sobre todo vegetal reducían su riesgo de diabetes en un 23%, encontró el estudio.



La asociación fue incluso más potente (una reducción del 30% en el riesgo de diabetes tipo 2) en las personas que comían alimentos vegetales saludables, entre ellos verduras, frutas, legumbres, frutos secos y granos integrales. Esos alimentos contienen fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros ingredientes beneficiosos.



¿Qué es un alimento vegetal que no resulta particularmente saludable? Los alimentos procesados y los alimentos con azúcar añadido. Piense en comida como el pan blanco, la pasta blanca, los cereales para el desayuno, las papitas o las galletas. Los investigadores tampoco incluyeron a las verduras almidonadas, como las papas, en su lista de opciones saludables.



"Una dieta de origen vegetal es muy saludable para reducir el riesgo de diabetes tipo 2", señaló el autor sénior del estudio, el doctor Qi Sun, profesor asociado en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Boston.



Y mientras más alimentos vegetales saludables, mejor, enfatizó Sun. Pero "debe ser quisquilloso respecto a qué tipos de alimentos cuenta como vegetales", añadió.



Sun también explicó que una dieta no tiene que ser estrictamente vegana o vegetariana para ser saludable. Dijo que es buena idea minimizar la proteína de origen animal, pero las opciones como el pescado, el pollo y el yogurt pueden formar parte de una dieta saludable.



El estudio no describió exactamente por qué una dieta de origen sobre todo vegetal parecía reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Los investigadores controlaron los datos para tomar en cuenta el peso, pero Sun apuntó que las personas que comen más alimentos vegetales podrían mantener un peso más sano, lo que conduce a un riesgo más bajo de diabetes.



Planteó que también es posible que los compuestos beneficiosos, como los antioxidantes y los aceites vegetales saludables, puedan ayudar a fomentar la sensibilidad a la insulina o reducir la inflamación. Si come más productos vegetales, es probable que coma menos productos de origen animal. Y eso reduce la cantidad de sustancias potencialmente nocivas que consume, como el colesterol, la grasa saturada y el sodio.



La revisión incluyó a nueve estudios sobre la nutrición, publicados entre 2008 y 2018. Esos estudios incluyeron a más de 300,000 personas, de las cuales casi 24,000 tenían diabetes tipo 2.



Los investigadores analizaron la información nutricional ofrecida por los voluntarios del estudio.



Aunque encontraron un vínculo entre los alimentos de origen vegetal y unas probabilidades más bajas de diabetes, los autores anotaron que el estudio no se diseñó para encontrar un vínculo causal definitivo.



Aun así, los hallazgos no sorprendieron a Maudene Nelson, dietista registrada y educadora en diabetes de Columbia Health, en la ciudad de Nueva York.



"Me encanta la idea de que las personas coman más verduras, frutas, granos integrales, frutos secos y legumbres. Pero cuando las personas escuchan que deben comer una dieta de origen sobre todo vegetal, se imaginan que conlleva comerse un gran brócoli", comentó.



Y aunque sin duda puede comer todo el brócoli que quiera, Nelson señaló que una dieta saludable de origen sobre todo vegetal puede incluir muchas opciones atractivas, por ejemplo, una sencilla como manzanas con mantequilla de cacahuate. Su favorito es la ocra rellena de verduras. Un pincho con más verduras que carne también es buena idea.



"No es solo lo que come, sino también la cantidad", añadió Nelson. Prescindir de una salchicha para la cena puede ser una opción saludable, pero si consume medio pollo en su lugar, perderá esos beneficios. Respecto a las fuentes de proteína, recomendó no comer más de seis onzas (170 gramos) al día. Eso equivale más o menos al tamaño de dos barajas de cartas.



Sun sugirió pensar en la carne roja o las carnes procesadas, como la tocineta y los fiambres, como una indulgencia ocasional. Recomendó limitarlas a no más de una porción por semana.



Los hallazgos del estudio se publicaron en la edición en línea del 22 de julio de la revista JAMA Internal Medicine.



