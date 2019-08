Elija su calzado para correr con cuidado

Estados Unidos

Si usted es corredor, el calzado para correr equivocado podría dejarlo fuera de acción, advierte una experta en los pies.



Elija con cuidado o se arriesga a sufrir incomodidad, dolor y lesiones como periostitis tibial, fascitis plantar, fracturas por estrés, irritación de los nervios o la pérdida de uñas del pie, advirtió la doctor Christina Rowe-Bauer, podiatra de Penn State Health Sports Medicine.



Si apenas comenzó a correr o es un corredor experimentado con dolor en el pie o la pierna, vaya al médico para obtener información sobre su salud general, tipo de pie y estilo de correr.



"Lleve sus zapatos de correr viejos. Los patrones de desgaste pueden dar a los médicos pistas sobre cosas como la sobrepronación (rotar hacia dentro) o la supinación (rotar hacia fuera) del pie", señaló Rowe-Bauer en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania. "Sea honesto sobre cualquier dolor que experimente mientras corre o después".



Cuando llegue el momento de comprar zapatos, hay ciertos factores que debe tener en cuenta, como su tipo de pie, estilo de correr y el terreno, sugirió.



¿Sus pies tienen el arco alto, plano o neutral? ¿Cuál es su estilo de correr? Algunos corredores tocan el suelo primero con el talón y rotan por completo, empujando con los dedos del pie en su próximo paso, mientras que otros tocan el suelo con el antepié primero y empujan de inmediato para el próximo paso.



Y por último, ¿en qué tipo de superficie corre? La suela y el acolchado de los zapatos deben ser adecuados para la superficie, ya sea cintas, el asfalto o caminos de tierra, planteó Rowe-Bauer.



Al comprar zapatos, hágalo en persona en una tienda, preferiblemente que tenga un personal informado que lo anime a hacer una prueba corriendo dentro o fuera de la tienda.



Compre a finales de la tarde, porque los pies se hinchan a medida que el día avanza y al correr, dijo Rowe-Bauer. Cuando pruebe zapatos, use los calcetines que usa para correr. Elija unos zapatos que encajen bien, independientemente de la talla. El tamaño del pie cambia con los años, y el tamaño del zapato varía según la marca, e incluso entre los modelos de la misma marca.



Elija zapatos con una punta amplia para que los dedos del pie no estén apretados cuando corra, añadió.



Cuando haya encontrado un buen par de zapatos, piense en comprar un par adicional para cuando el primer par se desgaste.



"Pero no compre para toda su vida como corredor, dado que es probable que el par de zapatos que sea adecuado hoy no sea el par adecuado dentro de cinco años", advirtió Rowe-Bauer.



