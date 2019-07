La diabetes aumenta más el riesgo de insuficiencia cardiaca en las mujeres que en los hombres

Estados Unidos

La diabetes implica una variedad de complicaciones a largo plazo, pero al menos una de ellas, la insuficiencia cardiaca, es una mayor amenaza para las mujeres que para los hombres, sugiere una nueva investigación.



La diferencia en el riesgo fue incluso más pronunciada en las mujeres con diabetes tipo 1.



"Nuestra revisión global de 12 millones de personas muestra que tener diabetes aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca tanto en las mujeres como en los hombres. Pero el aumento es mayor en las mujeres que en los hombres", señaló el autor del estudio, Toshiaki Ohkuma, miembro sénior honorario del Instituto George de Salud Global de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia.



Uno de los coautores de Ohkuma, Sanne Peters, cuantificó esas diferencias. "La diabetes tipo 1 se asociaba con un aumento de 5.15 veces en el riesgo de insuficiencia cardiaca en las mujeres y con un aumento de 3.47 veces en el riesgo en los hombres, lo que significa un aumento un 47 por ciento más alto en las mujeres en comparación con los hombres", explicó.



Peters anotó que las mujeres con diabetes tipo 2, la forma más común de la diabetes, tenían casi el doble de riesgo de sufrir una insuficiencia cardiaca. Los hombres con diabetes tipo 2 tenían un riesgo 1.74 veces más alto. Eso significa que el riesgo de insuficiencia cardiaca es un 9% más alto en las mujeres con diabetes tipo 2, en comparación con los hombres.



Peters es investigadora en epidemiología en el Instituto George de Salud Global de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.



La insuficiencia cardiaca es distinta de un ataque cardiaco. Durante un ataque cardiaco, el corazón no recibe sangre y oxígeno, provocando daño en una parte del corazón. En la insuficiencia cardiaca, el corazón no puede bombear sangre con eficiencia, según la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association). Eso significa que el cuerpo quizá no reciba suficiente sangre y oxígeno.



Aunque la nueva investigación no se diseñó para determinar una causa definitiva del aumento en el riesgo, los investigadores sospechan que el tratamiento insuficiente de la diabetes en las mujeres podría tener un rol. Los autores del estudio también anotaron que los factores de riesgo de la enfermedad cardiaca, como la hipertensión, parecen ser más comunes en las mujeres que en los hombres.



Ohkuma también apuntó que las mujeres podrían haber tenido una exposición prolongada a unos niveles altos de azúcar en la sangre, lo que puede afectar a la capacidad de funcionamiento del corazón. El diagnóstico de la diabetes puede tardar hasta dos años más en las mujeres que en los hombres.



El Dr. John Osborne, vocero de la Asociación Americana del Corazón y director de cardiología de State of the Heart Cardiology en Southlake, Texas, dijo que "sigue habiendo problemas en el diagnóstico de las mujeres. En este estudio, pasaron más tiempo en la etapa de ’prediabetes’ que los hombres".



Apuntó que ese retraso podría ser un factor en las diferencias en el riesgo de insuficiencia cardiaca.



"La diabetes es mala para todo el mundo, pero para las mujeres es realmente mala", señaló Osborne.



La nueva investigación incluyó información de 14 estudios. Esos estudios incluyeron a 47 grupos distintos conformados por más de 12 millones de personas. (Alrededor de 3.2 millones tenían diabetes tipo 1).



¿Qué puede hacer alguien con diabetes, en particular una mujer con diabetes tipo 1, para reducir el riesgo de insuficiencia cardiaca?



Peters dijo que un estilo de vida saludable y controlar la hipertensión, la diabetes y la cardiopatía coronaria son importantes para prevenir la insuficiencia cardiaca. Agregó que prevenir la diabetes en primer lugar también es útil.



Osborne planteó que comer bien, hacer ejercicio con regularidad y no fumar son factores importantes para prevenir la insuficiencia cardiaca. Si tiene diabetes, se ha mostrado que unos medicamentos más nuevos, conocidos como inhibidores SGLT2, reducen el riesgo de insuficiencia cardiaca, añadió.



Si tiene antecedentes de insuficiencia cardiaca, o tiene hipertensión, un colesterol anómalo y exceso de peso, es importante hablar con el médico sobre su riesgo de insuficiencia cardiaca y diabetes.



El estudio se publicó el 18 de julio en la revista Diabetologia.



Para más información sobre unos hábitos saludables para el corazón, visite el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU.