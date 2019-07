Cómo proteger su ADN para obtener importantes beneficios de salud

Estados Unidos

Quizá piense que el estrés solo lo afecta a nivel emocional, o que una falta de sueño solo lo hace sentirse malhumorado. Pero estos forman parte de los muchos factores del estilo de vida que pueden conducir a problemas de la salud debido a los cambios que provocan en las células de su cuerpo.



Cada célula contiene su ADN y sus cadenas de cromosomas. Los cromosomas están protegidos, en ambos extremos, por unas secciones llamadas telómeros. La salud de esas "tapas" es esencial para su salud y longevidad. Si se dañan, es decir, si se acortan, debido a unas malas elecciones de estilo de vida, como una dieta mala o la falta de sueño, su salud puede sufrir.



Unos telómeros más cortos podrían, por ejemplo, ser el vínculo entre no tener un sueño de suficiente calidad y el desarrollo de afecciones crónicas de salud. El estrés es otro factor de riesgo del daño en los telómeros. Unos estudios de tamaño reducido han encontrado que las personas que experimentan un estrés sostenido tienen unos telómeros más cortos y un mayor riesgo de enfermedad. Esto parece ocurrir particularmente entre los que sufren de un trastorno de ansiedad.



La obesidad también podría tener un rol en el daño en los telómeros.



Pero hay buenas noticias. Una revisión de las investigaciones, publicada en la revista The Journals of Gerontology, reporta que los telómeros pueden reaccionar de forma positiva a unas opciones saludables de estilo de vida, de forma que usted puede influir en su salud. Intente tener una dieta saludable y un peso sano, haga mucho ejercicio y descanse bien, y encuentre formas de gestionar el estrés.



Aunque la investigación todavía no ha determinado el tipo específico de ejercicio que puede fomentar la salud de los telómeros, se ha averiguado más sobre los efectos de ciertas opciones de la dieta. Si ha estado pensando en la dieta mediterránea debido a sus muchos beneficios para la salud, debe saber que se ha vinculado positivamente con la prevención del acortamiento asociado con la edad de los telómeros y con una reducción en el riesgo de mortalidad de las personas mayores. Entonces, a consumir aceite de oliva y salmón a la plancha.



Más información



La Universidad de Utah ofrece más información sobre los telómeros y su rol en la salud.