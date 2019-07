¿Pueden las células madre ser la cura para la calvicie?

Estados Unidos

¿Podrían las pelucas, las extensiones o los trasplantes ser algún día cosa del pasado? Unos científicos reportan que pudieron hacer crecer cabello humano con células madre en estudios con animales.



Hasta ahora, la técnica solo se ha probado en ratones, y los resultados quizá no sean iguales en los humanos. Pero los investigadores afirman que pudieron hacer crecer pelo humano con aspecto natural a través de la piel usando células madre.



Esto podría dar nuevas esperanzas a los hombres y a las mujeres con pérdida del pelo, señalaron los investigadores, si la técnica resulta exitosa en las personas.



"Ahora tenemos un método robusto y altamente controlado de generar pelo con aspecto natural que crece a través de la piel", aseguró Alexey Terskikh, profesor asociado en el programa de desarrollo, envejecimiento y regeneración de Sanford Burham Prebys, un instituto de investigación sin fines de lucro en La Jolla, California.



Los hallazgos se presentaron el jueves en una reunión de la Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre (International Society for Stem Cell Research), en Los Ángeles. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.



Los investigadores dijeron que el sistema usa unas células llamadas papilas dérmicas. Esas células se encuentran en los folículos pilosos, y ayudan a controlar el grosor, la longitud y la rapidez de crecimiento del cabello.



Las células se encajan a través de un andamio biodegradable hecho del mismo material que las suturas reabsorbibles. El andamio controla la dirección del crecimiento del pelo, y ayuda a las células a convertirse en parte de la piel.



"Es un avance crítico en el desarrollo de terapias basadas en células para la pérdida del pelo y en el campo de la medicina regenerativa", aseguró Terskikh en un comunicado de prensa de la reunión.



En sus experimentos, los investigadores implantaron una combinación de células de ratón y humanas en ratones lampiños.



Ahora, el laboratorio trabaja con células humanas para producir folículos pilosos que se puedan trasplantar.



"La pérdida del pelo afecta profundamente a las vidas de muchas personas. Una parte significativa de mi trabajo implica tanto a hombres como a mujeres que buscan soluciones para la pérdida del pelo", comentó el Dr. Richard Chaffoo, cirujano plástico y asesor médico en Stemson Therapeutics, la compañía formada para promover esta tecnología.



"Estoy impaciente por avanzar en esta tecnología innovadora, que podría mejorar las vidas de millones de personas que se enfrentan a la pérdida del pelo", dijo en el comunicado de prensa.



