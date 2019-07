Retome su propósito de bajar de peso

SAN PEDRO SULA.

Ha llegado a mitad del año, pero no ha logrado su propósito de bajar esas libras de más, aún puede hacerlo, solo tiene que reenfocarse y disciplinarse para conseguirlo.

Gloria Montoya Ham, especialista en nutrición y trastornos metabólicos, indica que se debe reconocer cuando los planes de bajar de peso y tener un mejor estilo de vida se han truncado por diversas causas, “como ser, problemas personales y familiares, trabajo, amigos, y falta de tiempo. Pero esto no debe apagar el deseo por estar mejor física y mentalmente”.

Es un proceso que no es nada fácil, ya que puede sentirse frustrado, pero con un poco de perseverancia puede lograrlo.La doctora Gloria Montoya indica que para retomar el plan alimentario y actividad física se puede lograr con estos consejos básicos:

1. Analice por qué no logró continuar con los cambios ya establecidos en la alimentación y actividad física.

2. Identifique claramente la causa y definir un plan de acción para adaptar los planes a su nueva situación.

3. Sométase a un nuevo chequeo nutricional para definir su situación de salud actual y readaptar la dieta. “El peor error que se puede cometer es retomar una dieta anterior la cual fue diseñada en ese momento por un estado de salud diferente”, asegura.

4. Retome la actividad física de forma paulatina, pero constante. Recuerda realizar al menos 30 minutos de actividad física 5 veces por semana, para poder tener 150 minutos semanales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

5. Tenga metas realistas de cuánto peso puede perder por cada ciclo de dietas y ejercicio y ser acompañado por un especialista en esta área.

Estas claves son la base para que pueda retomar el control y logre bajar esas libras que se propuso a principio del año. Puede buscar apoyo de amigos y familiares para lograr su objetivo.

No olvidar

Se debe ingerir de todos los grupos de alimentos, pero debe mantener el control de sus porciones para comer de forma segura.

Se deben ingerir cinco comidas diarias: tres grandes y dos meriendas.

Consuma al día cinco porciones de frutas y verduras que le ayudarán a saciarse.

Aprenda a relajarse y tomar su nuevo proceso con calma.

Evite mucho tiempo estar sentado, en el trabajo párese y camine unos cinco minutos. Al contestar el teléfono levántese.

Dese tiempo para subir y bajar las escaleras, sin que esto interfiera con su labor. Estacione su carro un poco lejos de su trabajo, para que pueda caminar. Tómese su tiempo para almorzar.

Siga la dieta

En algunas ocasiones no es tanto que no haya seguido su plan alimentario, sino que lo “modificaste”, porque no le gustó cómo estaba elaborado, y este es el peor error de comenzar a sustituir alimentos por decisión personal o de amigos, comenta la doctora.

Lo que debe hacer para evitar esto es:

No cambie la dieta elaborada por un profesional, si considera que esta dieta no se acopla a su estilo de vida debe comunicarlo al médico nutriólogo o nutricionista que la elaboró para hacer los cambios necesarios.

Trate de asistir a todos tus controles de peso para ver cómo va mejorando.

Si el nutriólogo o nutricionista no logra tener una buena comunicación, lo mejor es cambiar, porque lo que esta situación puede provocar es que se frustre y abandone su meta de mejorar su peso y estilo de vida

Recuerde que la comunicación con el especialista es el mayor éxito para una pérdida de peso efectiva

Finalmente al reiniciar sus planes de mejorar su peso y estado de salud, debe recordar que tiene que disminuir los carbohidratos simples, azúcares y grasas (pan dulce, harinas blancas, dulces en general, alimentos frito, entre otros ) y debe realizar actividad física y siempre debe ser asesorado por un profesional certificado.