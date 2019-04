Burger King sorprende al ofrecer una hamburguesa vegetariana en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

La cadena de comida rápida Burger King está ofreciendo en pruebas una hamburguesa vegetariana, llamada "Impossible Whopper", en 59 restaurantes de la ciudad de St. Louis (Misuri), en Estados Unidos con miras a expandir esta opción en sus menús de todo el país, informó The New York Times.



Se trata de una curiosa colaboración entre Burger King y la empresa Impossible Foods, conocida por haber creado una hamburguesa hecha con vegetales y con la proteína "heme", que imita incluso el "sangrado" que luce el producto de carne de ternera habitual.



Según dijo al diario el jefe de marketing de la cadena, Fernando Machado, ni clientes ni empleados logran diferenciar la hamburguesa de carne de la vegetariana y esta opción podría pasar de ser un "nicho" de mercado a un negocio en sí para la firma.



Machado indicó que Burger King ha visto incrementarse el número de consumidores que quieren comer menos carne, especialmente procedente de ternera, y la "Impossible Whopper" permitiría satisfacer esa demanda sin "comprometer el sabor".



La versión vegetariana de la hamburguesa tiene aproximadamente el mismo valor proteínico que la tradicional Whopper, pero un 15% menos de grasa y un 90% menos de colesterol respecto a la estrella de la cadena, de acuerdo al NYT.



El presidente de Burger King Norteamérica, Chris Finazzo, dijo a CNN que la firma espera "dar a quien quiera comer una hamburguesa todos los días, pero no necesariamente quiera comer ternera, permiso para venir a los restaurantes más frecuentemente".



Por su parte, David Lee, el jefe financiero y de operaciones de Impossible Foods, una "startup" de Silicon Valley, indicó que pese a tener sus productos ya introducidos en unos 6,000 restaurantes del país, la alianza con Burger King supone un "hito" porque está "a una escala diferente".



En un vídeo promocional del "test" publicado en su canal de YouTube corporativo, Burger King dice reunir a algunos de sus clientes más leales y les ofrece la hamburguesa vegetariana sin que sepan que no es de carne, ante lo que reaccionan con incredulidad asegurando que sabe como la "Whopper" original.



Coincidiendo con el día de "April Fool's" en EEUU, en el que abundan las bromas en los medios nacionales, muchos no se han tomado en serio la noticia, pese a que se están sumando a la tendencia de ofrecer opciones sin carne en los menús otras cadenas de comida rápida como Taco Bell o Chipotle.