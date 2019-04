Si sospecha que sufre un ACV, esté preparado para actuar con rapidez

Estados Unidos

¿Podría reconocer si usted o alguien cercano estuviera sufriendo un accidente cerebrovascular (ACV)? Un ACV es una emergencia médica que amerita una llamada al 911, y cada segundo es importante para la supervivencia.



Para ayudarle a reconocer las señales de un ACV, la Asociación Nacional del Accidente Cerebrovascular (National Stroke Association) quiere que las memorice.



En el rostro: Hay cambios en la cara. Las señales del ACV incluyen que un solo lado de la cara se caiga o experimente entumecimiento. Una sonrisa desigual es otra pista de que algo anda mal.



En los brazos: Los brazos se ven afectados. ¿Está un solo brazo débil o entumecido? ¿Si la persona intenta levantar ambos brazos, uno cae hacia abajo? En general, las señales de ACV aparecen en un solo lado del cuerpo.



En el habla: El habla cambia. Cuando sucede un ACV, la persona no puede hablar o habla de forma poco clara o difícil de entender. No podrá repetir con precisión una oración sencilla.



El tiempo es esencial: No pierda ni un segundo. Si observa cualquiera de esos síntomas, es momento de llamar al 911. Incluso si los síntomas pasan, la persona debe ir rápidamente al hospital. Hay una oportunidad limitada de tratamiento, sobre todo para la administración de un anticoagulante especializado, que se necesita cuando el ACV se debe a un coágulo sanguíneo.



Más señales de un ACV



Un entumecimiento o debilidad repentina en una pierna. Una confusión súbita. Problemas para comprender, ver o caminar. Mareo o falta de equilibrio. Un dolor de cabeza repentino y grave sin causa conocida. Es buena idea conocer el nombre y la ubicación de un centro de ACV cercano. Los principales hospitales y centros médicos que ofrecen servicios integrales para el ACV con frecuencia tienen la designación de "Certificado de Distinción" de la Comisión Conjunta (Joint Commission), una organización de acreditación. Puede acceder a una base de datos de centros de ACV en qualitycheck.org.



Para protegerse, y proteger a sus seres queridos, aprenda todo lo que pueda sobre el ACV ahora, para estar preparado en caso de emergencia.



Más información



La Asociación Nacional del Accidente Cerebrovascular ofrece más información sobre el ACV.