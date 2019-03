Ponga en práctica cinco consejos para vacunas sin miedo ni dolor

México

Tener contacto físico con tu hijo y dejarlo jugar para distraerle cuando lo vacunan ayudará a que le duela menos y no tema a las agujas.

La escena es común: un niño llora, patalea y sufre previo a ser vacunado. Y si es un bebé, a veces sus papás son los más angustiados pensando en lo que experimentará si lo inyectan.

Evita que proteger su salud se convierta en un drama con estas recomendaciones.



¿Miedo infundado?

El miedo a las inyecciones mucho tiene que ver con la educación que recibimos, en la que se suele asociar a las agujas con algo malo, doloroso y con castigos.

Esto condiciona a los niños a temer a las jeringas desde antes de que sean conscientes de la experiencia y puedan recordar el dolor que causan.



El dolor es subjetivo

Aunque el dolor que se sienta al ser vacunado con jeringa depende de cada individuo, en una escala del dolor se ubicaría, en promedio, en uno o dos (amarillo).

Un efecto frecuente de una vacuna es el dolor en el sitio de aplicación, pero no en todos se presenta igual, dependerá del umbral del dolor que tenga cada uno. En general, es una molestia pasajera, un malestar rápido".

Juan Carlos Martínez, coordinador de programas médicos del IMSS



Escudo invaluable

Las vacunas que se colocan durante la infancia proporcionan protección contra 14 enfermedades y, además de evitar contagios, pueden salvar la vida.

Al ser una de las medidas más efectivas para prevenir padecimientos, comparando su beneficio con la molestia que causan, es mejor ser vacunado.



La desventaja escolar

Vacunar a los niños en sus escuelas es más complicado que en un consultorio.

Puede estresarlos que sus compañeros vean sus reacciones, si lloran o gritan, etcétera.

¿Cómo mejorar la experiencia?

Para lograr que tu hijo experimente el menor dolor posible al recibir una vacuna, que pierda el miedo a las agujas y, sobre todo, que este temor no inhiba la vacunación, sigue estas recomendaciones:



1 Que mamá lo alimente

Si la mamá está presente cuando el bebé será inyectado, la mejor forma de ayudarle a reducir el dolor y su ansiedad es amamantarlo antes, durante y después de la aplicación.



2 Mantente cerca

Estar en contacto físico con alguno de los padres mientras se aplica la inyección ayuda a los niños a reducir su ansiedad y experimentar menos dolor. Lo recomendable es colocarle de forma vertical y que abrace a alguno de los dos.



3 Lleva distractores

Disminuye su estrés centrando su atención en algo que le gusta, como un muñeco o un videojuego en el celular. Evita decirle frases relacionadas con la vacunación, pues pueden causarle ansiedad más que calmarle.



4 Mantén la calma

Si tú o tu pareja están nerviosos, estresados o angustiados porque inyectarán a su hijo, le transmitirán estas sensaciones. Ayúdale conservando la calma y manteniendo una respiración tranquila para otorgarle mayor tranquilidad.



5 Evita que sea una amenaza

No asocies las agujas y la vacunación con otras acciones que le asustan, como castigos y amenazas.



6 Háblale con la verdad

Si ya tiene la edad suficiente para entender una explicación, platícale por qué es importante que se vacune, pues previene que se enferme. Y no le engañes, dile que sentirá una pequeña molestia, pero será pasajera.