A pesar de los grandes beneficios para el corazón, demasiadas personas no toman sus estatinas

Estados Unidos

Las personas que ya han sufrido un ataque cardiaco o accidente cerebrovascular (ACV) pueden reducir sus probabilidades de sufrir otro a la mitad si toman de forma regular estatinas para reducir el colesterol.



Pero una nueva investigación encontró que apenas alrededor de un 6% de los pacientes toman esos medicamentos según las indicaciones del médico.



"Muy pocos pacientes tenían un cumplimiento óptimo. Encontramos que mientras peor era el cumplimiento, peor le iba a la persona", señaló la autora principal del estudio, Heidi May, epidemióloga en el Instituto Cardiaco del Centro Médico Intermontañas en Murray, Utah.



¿Por qué tantas personas no toman este medicamento que puede potencialmente salvar vidas?



May apuntó que el estudio no estaba diseñado para determinar de forma exacta el motivo de que las personas no tomaran los fármacos como deberían. Pero dijo que es posible que los pacientes quizá no comprendan lo útiles que pueden ser las estatinas. No solo reducen el colesterol, sino que también ayudan a bajar la inflamación en el cuerpo, apuntó.



May dijo que no piensa que se trata de una falta de educación, al menos al principio.



"Nuestra institución educa a las personas al darles el alta, pero los pacientes reciben mucha información. Este estudio enfatiza la necesidad de una educación continua para que tomen los medicamentos según las indicaciones", subrayó.



Los investigadores tampoco piensan que el costo sea un problema, porque los fármacos son ahora genéticos y relativamente baratos: unos 10 dólares por un suministro para 90 días.



Pero la preocupación sobre los efectos secundarios podría ser un problema para algunos. Si esa es una de sus preocupaciones, May dijo que debería hablar con su médico.



"Lo bueno de las estatinas supera a lo malo por mucho. En unas muy pocas personas, las estatinas podrían causar dolores musculares, y los médicos pueden revisar si las estatinas los están causando o no mediante un análisis de sangre. Si son la causa, hay otras estatinas que puede probar, o una dosis más baja", dijo.



Los investigadores también sospechan que algunos pacientes creen por error que tras unos cuantos años de estatinas ya no las necesitan, o que simplemente no son tan importantes.



El doctor James Catanese, jefe de cardiología en el Hospital de Northern Westchester en Mount Kisco, Nueva York, comentó que hay todo tipo de motivos por los cuales los pacientes no toman sus medicamentos, y que se muestran renuentes a contárselo al médico cuando no los toman. Pero enfatizó que tomar esos fármacos según las indicaciones es vital.



"Tomar estatinas de verdad reducirá dramáticamente las probabilidades de tener otro ataque cardiaco o ACV", indicó Catanese, que no participó en la investigación.



El estudio de May incluyó a casi 5,500 personas que fueron diagnosticadas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Eso significa que tenían una acumulación de placa en los vasos sanguíneos. Esa acumulación puede provocar varios problemas, como enfermedad cardiaca, ACV y enfermedad arterial periférica (EAP).



Casi un 80% de los participantes del estudio eran de sexo masculino. Su edad promedio era de 57 años.



Cuando los investigadores observaron quién tomaba una estatina según las indicaciones, vieron que un 25% nunca habían surtido la primera receta. Y un 25% no surtieron la segunda.



Apenas un 6.4% tomaban los fármacos según las indicaciones un 80% de las veces o más. Pero los que más tomaban los fármacos tenía un riesgo un 48 por ciento más bajo de sufrir otro evento cardiaco o ACV.



"Mientras mejor es su cumplimiento al tomar los medicamentos, mejor le irá", añadió May. "Recuerde, quizá se sienta bien ahora, pero la estatina previene que tenga un problema en unos cuantos años".



Catanese sugirió desarrollar un hábito vinculado con tomar sus medicamentos.



"No importa en qué momento toma una estatina, así que tómela con otros medicamentos. Ponga el frasco en la mesa del desayuno y dele la vuelta cuando la tome. O cree una alarma en el teléfono. Debe formar un hábito de tomar sus medicamentos, porque no está bien tomárselos solo de vez en cuando. Debe ser a diario", aconsejó.



El estudio se presentó el 16 de marzo en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), en Nueva Orleáns. Los hallazgos presentados en reuniones generalmente se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.



Más información



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ofrece más información sobre el uso de las estatinas para reducir el colesterol.