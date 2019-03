La forma correcta de cocinar las verduras ricas en antioxidantes

Estados Unidos

Los alimentos ricos en antioxidantes (como la col rizada, el brócoli y las moras) podrían ser la vía para tener una mejor salud, siempre y cuando no los cocine hasta destruir sus nutrientes.



A algunos les gusta el calor, pero ese no es el caso de los delicados pigmentos que hacen que las verduras ricas en antioxidantes tengan sus vibrantes colores y sus beneficios para la salud.

Elija métodos de cocción con un calor suave, rápido o bajo. Por ejemplo, saltear rápidamente las verduras con aceite de oliva durante cinco a diez minutos con un fuego medio alto las cocinará del todo sin destruir todos los nutrientes.

Otra opción es asarlos ligeramente a 400 ºF (204 ºC) durante menos de 10 minutos. Hornearlos ligeramente durante menos de 30 minutos a 350 ºF (176 ºC) también es una opción.



Batir los alimentos es un truco rápido que no implica cocinar que hace que sea más fácil que su cuerpo absorba los nutrientes. Pruebe batir bayas, yogurt y unos cubitos de hielo con verduras, como la col rizada y la espinaca, para un desayuno con una doble dosis de antioxidantes.



Cocine los alimentos con nutrientes hidrosolubles, como la vitamina C, con la menor cantidad de agua posible. Coloque apenas una pulgada (2.5 centímetros) de agua en una olla, hágala hervir, añada las verduras cortadas y cubra. Cocine al vapor de tres a cuatro minutos hasta que estén tiernas pero crujientes, y sirva.



Recuerde que no tiene que sacrificar el sabor para conservar los nutrientes. Esta receta con col rizada es un sabroso ejemplo.



Col rizada con parmesano



2 cucharadas de aceite de canola o de semilla de uva 5 onzas (unos 142 gramos) de col rizada picada (unas tres tazas) 1 diente de ajo, picado fino 1/4 cucharadita de sal 1/4 de taza de queso parmesano rallado Caliente una sartén grande en un fuego alto, y añada el aceite, la col rizada, el ajo y la sal. Cocine, dándole la vuelta ocasionalmente, hasta que la col rizada se ablande, unos tres minutos. Baje el fuego y rocíe con el queso. Apague el fuego y deje reposar por un minuto para que el queso se derrita, y sirva.



Porciones: 2



