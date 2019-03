¿Cuál tipo de ejercicio podría reducir su riesgo de diabetes?

Estados Unidos

Mejorar la fuerza muscular podría ayudar a evitar la diabetes tipo 2, sugiere un estudio reciente.



Incluso unos niveles moderados de ejercicio de resistencia podrían ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, señaló el autor para la correspondencia del estudio, Duck-chul Lee, profesor asociado de kinesiología en la Universidad Estatal de Iowa.



En el estudio, el equipo de Lee siguió a más de 4,500 adultos de 20 a 100 años de edad. Los investigadores encontraron que una masa muscular moderada se asociaba con una reducción del 32 por ciento en el riesgo de diabetes tipo 2, independientemente de problemas como fumar, beber, la obesidad o la hipertensión.



La reducción en el riesgo de diabetes asociada con una masa muscular moderada también fue independiente de la aptitud cardiopulmonar, mostraron los hallazgos.



Unos niveles más altos de fuerza muscular no proveyeron una protección adicional contra la diabetes. Y Lee dijo que no hay medidas estandarizadas sobre la fuerza muscular, de forma que es difícil recomendar la cantidad ideal de ejercicio de resistencia.



"Naturalmente, las personas querrán saber con qué frecuencia levantar pesas o cuánta masa muscular necesitan, pero no es tan sencillo", comentó Lee en un comunicado de prensa de la universidad.



"Como investigadores, tenemos varias formas de medir la fuerza muscular, por ejemplo la fuerza de agarre o la fuerza en banco. Se necesita más trabajo para determinar la dosis adecuada de ejercicio de resistencia, que podría variar según los resultados de salud y las poblaciones distintas", explicó.



Comenzar el entrenamiento en resistencia no requiere una membresía en un gimnasio ni un equipamiento costoso. Puede comenzar en casa haciendo ejercicio con el peso corporal, aseguró la autora principal, Angelique Brellenthin, investigadora postdoctoral en kinesiología en la Universidad Estatal de Iowa.



"Deseamos animar a realizar pequeñas cantidades de entrenamiento en resistencia, y no tiene que ser complicado", señaló Brellenthin. "Puede hacer un buen ejercicio de resistencia con sentadillas, planchas o tijerillas. Cuando esté más fuerte, puede pensar en añadir pesas libres o máquinas de pesas".



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., 30 millones de estadounidenses tienen diabetes, La inmensa mayoría sufren de diabetes tipo 2, que se vincula con tener sobrepeso y ser sedentario.



El estudio aparece en la edición del 11 de marzo de la revista Mayo Clinic Proceedings.



