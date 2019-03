El ejercicio podría ralentizar el avance del cáncer de colon

Estados Unidos

El ejercicio tiene una infinidad de beneficios, incluso en pequeñas dosis. Y una nueva investigación sugiere que esos beneficios podrían extenderse a los pacientes con un cáncer de colon.



Unas sesiones cortas de ejercicio intenso podrían ralentizar el crecimiento del cáncer de colon, informan unos investigadores australianos.



"Hemos demostrado que el ejercicio podría tener un rol al inhibir el crecimiento de las células del cáncer de colon", aseguró el autor principal, James Devin, de la Universidad de Queensland.



El informe aparece en la edición del 27 de febrero de la revista Journal of Physiology.



"Tras una sesión aguda de ejercicio de alta intensidad, hubo aumentos específicos en la inflamación inmediatamente tras el ejercicio, lo que conjeturamos que está implicado en reducir el número de células de cáncer", señaló Devin en un comunicado de prensa de la revista.



Devin y sus colaboradores de la Universidad de Queensland trabajaron con investigadores de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.



El equipo tomó muestras de sangre de 10 supervivientes al cáncer de colon que realizaron una sesión de ejercicio intenso, y de 10 supervivientes que realizaron 12 sesiones de ejercicio a lo largo de cuatro semanas.



Al analizar el crecimiento de las células de cáncer en las muestras, los investigadores encontraron que incluso una sesión de ejercicio de alta intensidad parecía reducir el crecimiento de las células de cáncer de colon. Esas sesiones cortas de ejercicio son tan importantes como el ejercicio regular de mayor duración, plantearon.



Los hallazgos también sugieren que el ejercicio continuo podría ayudar en la "batalla contra el cáncer". Además, resaltan la importancia del ejercicio regular y de llevar una vida físicamente activa, añadieron Devin y su equipo.



Pero el estudio no puede probar una relación causal directa. Además, los investigadores anotaron que su método de estudiar el crecimiento de las células del cáncer en el laboratorio quizá no aplique a los tumores que crecen dentro del cuerpo humano. Plantearon que se necesita más investigación.



Más información



La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de colon.