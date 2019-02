Coma probióticos, su digestión se lo agradecerá

México.

Mejore su digestión con el consumo de enzimas, probióticos, ayuno de 10 horas y retirando alimentos que inflamen.

La digestión es un proceso que comienza desde que introduce alimento a la boca hasta llegar al intestino. Actualmente, el exceso de estrés en el cuerpo, alimentos industriales, la toxicidad de los envases y el exceso de medicamentos son factores que afectan la asimilación digestiva.

“La realidad es que somos cada vez más lo que comemos, y lo que escogemos en nuestro plato, eso es un hecho, el 80 por ciento de lo que eres. Tú te ves al espejo y, lo que eres, es el reflejo de tu plato más que el ejercicio, más que el descanso”, explica Diego Di Marco, experto en nutrición.

“De hace unos años para acá, las investigaciones han marcado que no solo importa lo que comes, sino lo que digieres”.

Padecimientos gastrointestinales como la colitis, gastritis y aumento de peso son derivados en gran parte por el estrés y la inadecuada alimentación.

La mejor forma de limpiar su sistema digestivo es tener entre 10 y 12 horas de ayuno

“Tomamos medicamentos como antiinflamatorios, eso hace que el proceso digestivo no sea bueno, si lo sumas al estrés. Cada que tienes estrés hay una conexión directa con el intestino, entonces no se digieren bien los nutrimentos.

“Alguien puede decir que es sano y que come proteínas todo el día, y verduras, y no baja de peso, pero tiene mucho estrés, toma medicamentos, mucha toxicidad en los tipos de alimentos, entonces el intestino hace una reacción de no digerir”, indica el experto.

Afortunadamente, añade Di Marco, se puede solucionar el problema de raíz sin necesidad de medicamentos que solo encubren las enfermedades gastrointestinales. “Cada que encuentro pacientes con este tema sí trabajo con un gastroenterólogo, pero tratamos de erradicar el estrés de inmediato, tomando agua, saliendo a caminar, luego vamos a revisar toda su comida. “¿A qué hora del día empieza tu inflamación o colitis?, a las 3; ¿qué comiste antes?, proteínas; ¿cuáles, envasadas o normales?... Le quito casi todo lo que son leguminosas o cosas que tengan semilla porque eso inflama más. Vemos la medicación, casi todos los que tienen estos síntomas toman mucho Ibuprofeno, vamos viendo dónde están sus puntos y lo sacamos adelante”, apunta.

Recomendaciones para una buena digestión: evitar comer después de situaciones que le hayan provocado enojo, ya que evidentemente se va a inflamar.

Cada que tenga estrés tome un sorbo de agua; el agua fría baja mucho el estrés, así como hacer ejercicio cardiovascular.

Quite alimentos que sepa que después de una hora de comido le inflamarán.