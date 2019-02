Comer antes de irse a la cama no dispara los niveles de azúcar en la sangre

Estados Unidos

Evitar la comida antes de irse a la cama probablemente no ayude a los niveles de azúcar en la sangre ni a la salud, sugiere un estudio reciente.



Algunos expertos afirman que no comer durante dos horas antes de irse a la cama ayuda a prevenir unos niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre, y los problemas de salud relacionados, como la diabetes y la enfermedad cardiaca. Pero no hay evidencias claras que respalden esta teoría.



En búsqueda de respuestas, los investigadores analizaron tres años de datos de salud de más de 1,550 adultos de mediana edad y mayores sanos en Japón. Dos tercios tenían más de 65 años.



Alrededor de un 16 por ciento de los hombres y un 7.5 por ciento de las mujeres se dormían en un plazo de dos horas tras cenar.



A lo largo de tres años, no hubo un cambio significativo en los niveles de HbA1c de los participantes, que es una medida a largo plazo del promedio de glucosa en la sangre, y que se considera como un indicador fiable de riesgos futuros para la salud.



El HbA1c fue de 5.2 por ciento en el primer año, y de 5.58 por ciento en el segundo y tercer años, dentro del rango normal. No hubo diferencias significativas entre los hombres y las mujeres.



El peso, la presión arterial, las grasas en la sangre (triglicéridos), los niveles de actividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol se asociaron de forma más firme con cambios en los niveles de HbA1c que la cantidad de tiempo entre comer y la hora de irse a la cama, encontraron los investigadores.



El estudio aparece en la edición en línea del 21 de enero de la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health.



Como el estudio fue observacional, los investigadores no pudieron establecer la causa. Tampoco sabían la hora precisa ni el contenido de las comidas nocturnas de las personas, lo que podría haber afectado los resultados.



Y como la dieta japonesa tradicional contiene muchas verduras y sopa, y los tamaños de las porciones son pequeños, los hallazgos quizá no apliquen a otros países, según Su Su Maw, estudiante doctoral en la Facultad de Postgrados en Ciencias de la Salud de la Universidad de Okayama, en Japón, y sus colaboradores.



"Se debe prestar más atención a unas porciones y unos componentes saludables en las comidas, dormir lo adecuado y evitar fumar, el consumo de alcohol y el sobrepeso, dado que esas variables tienen una influencia más profunda en los procesos metabólicos", escribieron en un comunicado de prensa de la revista.



