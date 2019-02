Reconozca las once señales que presenta el cáncer infantil

SAN PEDRO SULA.

La prevención y la identificación temprana de un cáncer infantil es importante para lograr que el niño pueda tener un buen diagnóstico de sobrevivencia.

Los padres deben conocer las once señales de alarma para llevar a su hijo a una revisión médica inmediata.

1- Palidez en el rostro.

2- Debilidad infatiga

3- Falta de apetito y pérdida de peso

4- Sangrado sin coagulación

5- Aparición de moretes con facilidad.

6- Fiebre de origen desconocido

7- Dolor en las coyunturas y huesos

8- Ganglios inflamados en cuello y axilas

9- Dolor de cabeza y vómito por la mañana

10- Abdomen que crece repentinamente

11- Mancha blanca en el ojo.

Alarma

La oncóloga pediatra Rosana Martínez, del Hospital Mario Rivas, indica que cualquiera de estos síntomas que presente un niño debe ser llevado inmediatamente al médico.

“En el país se están detectando 400 casos nuevos de cáncer infantil al año, los cuales son atendidos en el Hospital Escuela en Tegucigalpa; Hospital Mario Rivas en San Pedro Sula, y ahora hay otra clínica en La Ceiba, las cuales cuentan con el apoyo de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer”, explica la especialista.

Martínez detalla que los cánceres infantiles que más se presentan en el país son la leucemia linfoblástica aguda, tumores del sistema nervioso central, linfomas, ojos, tumores óseos y de partes blandas, entre otros.

En San Pedro Sula y alrededores se detectan 70 casos de leucemia linfoblástica aguda.

Los diagnósticos han aumentado porque los médicos pediatras y generales están detectando esta enfermedad, por lo que los remiten a los centros de atención.

“Se está manejando muy bien el diagnóstico temprano, por lo que los resultados son positivos”, indica.

Los factores para desarrollar esta enfermedad pueden ser ambientales, contaminantes en los alimentos, dieta malsana y disminución de las infecciones, “ese hábito actual de no dejar que el niño esté en contacto con microbios, ya que no han tocado el suelo o que todo está desinfectado hace que el sistema inmunológico se atrofie, por lo que al presentarse una célula maligna no sabe como atacarla”, explica.

Recalca que cuando el pequeño está en contacto con microbios tiene un efecto protector, ya que su sistema inmunológico puede atacarlo y prevenir que aparezca el cáncer.

“Los padres deben estar atentos, si su hijo tiene dolor de cabeza persistente debe buscar atención medica inmediata, podría tratarse de un tumor del sistema nervioso”, comenta la especialista.

Datos

En el hospital San Judas, de Estados Unidos, se hacen los diagnósticos de las leucemias.

En la zona noroccidental se proporciona atención a 1,000 pequeños.

Sus donaciones las puede hacer a la fundación. Comuníquese al teléfono 2566-1381 y 2566-1365.

El cáncer es una enfermedad curable teniendo una detección temprana, diagnóstico oportuno y buen manejo.

El abandono del tratamiento puede causarle la muerte al paciente. Algunos duran 2 años y medio.

Apoyo a la fundación

La Fundación Hondureña del Niño con Cáncer realizará la megacolecta el próximo 16 de febrero en 21 ciudades del país.

El objetivo de la actividad es recolectar dinero para seguir proporcionando apoyo para que los infantes puedan seguir su tratamiento.

Además, de proporcionarle medicamentos y en algunos casos alimentación y transporte para que los niños realicen su tratamiento.

La Fundación brinda apoyo desde las edades de cero a 18 años que presentan cualquier tipo de cáncer infantil.

Ela Orellana, trabajadora social de la fundación, indica que esta apoya a 6,075 menores de edad con sus medicamentos para mejorar su salud a nivel nacional.

Además, la población puede apoyar con donativos a un niño que está luchando con los menores.