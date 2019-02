¿Cuánto tiempo debe permanecer en emergencias si se ha desmayado?

Estados Unidos

El periodo de tiempo durante el cual se debe monitorizar en el departamento de emergencias a los pacientes que se desmayan depende de su riesgo de una enfermedad grave, plantea un nuevo estudio.



En la mayoría de casos, los desmayos son inocuos. Pero algunas personas se desmayan debido a afecciones médicas graves, incluyendo un latido cardiaco irregular (arritmia). Como las arritmias pueden ir y venir, a veces se mantiene a los pacientes en el departamento de emergencias (DE) durante 8 a 10 horas.



Pero solo un pequeño porcentaje de los pacientes a quienes atienden por desmayos sufren un latido cardiaco irregular peligroso, un ataque cardiaco o fallecen en un plazo de un mes, encontró el estudio.



"Antes de este estudio, no sabíamos cuáles pacientes con desmayos debían ser monitorizados en el departamento de emergencias, ni cuánto tiempo debían ser monitorizados. No sabíamos quién debía ser hospitalizado para detectar afecciones potencialmente letales", dijo el autor principal, el doctor Venkatesh Thiruganasambandamoorthy.



"Ahora tenemos respuestas a esas preguntas que ayudarán a mejorar la atención del paciente, y que tienen el potencial de reducir los tiempos de espera en el DE y las admisiones al hospital", señaló.



Thiruganasambandamoorthy es un médico de emergencias y científico en el Hospital de Ottawa, en Canadá.



En el estudio, su equipo usó una herramienta estandarizada para calificar el riesgo de casi 5,600 pacientes atendidos en seis salas de emergencias canadienses tras desmayarse.



Se consideró que un 74% tenían un riesgo bajo, un 19% un riesgo mediano, y un 7% un riesgo alto.



En un plazo de un mes tras la visita al DE, un 3.7% de los pacientes (207) sufrieron una arritmia.



Las arritmias se identificaron en un plazo de dos horas tras la llegada al DE en los pacientes con un riesgo bajo, y en un plazo de seis horas en los demás.



Los investigadores concluyeron que la mayoría de pacientes con desmayo tienen un riesgo bajo, y por tanto se pueden enviar a casa tras dos horas sin una monitorización posterior.



Los médicos pueden decidir si admitir al hospital o no a los pacientes con un riesgo mediano y alto tras seis horas. Deben tomar en cuenta la salud general de un paciente, su capacidad para manejarse en casa, las lesiones y la necesidad de una monitorización posterior, según el estudio.



El estudio planteó que los pacientes con un riesgo mediano y alto pueden beneficiarse de una monitorización del ritmo cardiaco en casa durante 15 días salir del DE. Nueve de cada 10 arritmias en ese grupo se identificaron en ese periodo, añadieron los investigadores.



El estudio aparece en una edición reciente de la revista Circulation.



Más información



La Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians) ofrece más información sobre los desmayos.