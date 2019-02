Cáncer de cuello de útero es el tercero más común en América Latina y Caribe

Washington, Estados Unidos

El cáncer de cuello de útero es el tercero más frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe, con más de 56,000 diagnósticos al año, pero uno de los que se pueden prevenir, alertó hoy un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el Día Mundial contra el Cáncer.



Cada año 56,000 mujeres son diagnosticadas en esta zona geográfica y 28,000 mueren por esa enfermedad; un número que asciende a 72,000 y 34,000 respectivamente si se incluye a Estados Unidos y Canadá.



Sin embargo, según la misma agencia, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen herramientas de prevención y tratamiento que podrían salvar vidas de forma efectiva.



"Es inadmisible que las mujeres mueran hoy por una enfermedad que en gran medida se puede prevenir", afirmó Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS.



Este tipo de cáncer, también llamado de cérvix o cervicouterino, es prevenible mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), que la OPS recomienda aplicar a las niñas de 9 a 14 años.



En la región esta vacuna está disponible en 35 países, pero no alcanza a cubrir el objetivo marcado del 80 % de las niñas.



Otras de las formas de combatir esta enfermedad se efectúa mediante el tratamiento de las lesiones precancerosas y el tamizaje, que podría evitar nuevas manifestaciones del cáncer e incluso la muerte, defendió el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la Asamblea Mundial de la Salud.



Pero la OPS indicó que existen brechas de acceso a estos servicios de tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas, que no llegan al 70% de las mujeres de entre 30 y 49 años.



Además, en su informe la OPS estimó que al menos 32 millones de mujeres necesitarían someterse a la prueba de detección del cáncer cervicouterino en la región.



"Los Gobiernos necesitan tomar medidas urgentes para asegurarse de que todas las niñas estén vacunadas contra el VPH y que todas las mujeres mayores de 30 años sean examinadas y tratadas por lesiones precancerosas" -afirmó Luciani- "hacerlo, tiene el potencial de salvar miles de vidas".