Casi todas las muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en países pobres

Ginebra, Suiza

Nueve de cada diez muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en países de ingresos medios y bajos, llevándose la vida de cerca de 300,000 mujeres cada año, pese a ser uno de los tipos de cáncer más fáciles de prevenir y curar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Como antesala del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, la organización renovó su llamamiento para multiplicar esfuerzos con vistas a reducir el número de muertes por esta causa, la mayoría de las cuales ocurren porque la enfermedad se detecta en una etapa muy avanzada o porque no hay acceso a los tratamientos adecuados.



"Es momento de eliminar el cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública", dijo la directora adjunta para Familia, Mujeres, Niños y Adolescentes de la OMS, Nothemba Simelela, en una rueda de prensa.



De los 18,1 millones de nuevos casos de cáncer de todo tipo que se declaran cada año, el de cuello uterino afecta a 570,000 mujeres.



Esta enfermedad provoca un 7,5 % de la mortalidad de las mujeres afectadas por el cáncer en general, según cifras de la OMS.



Una vacuna comercializada en los países de ingresos altos en la última década y recomendada para las niñas entre los 9 y 14 años es el primer paso esencial en materia de prevención de este tipo de cáncer.



Sin embargo, más de la mitad de países del mundo todavía no la han incorporado en sus programas nacionales de inmunización, reconoció el experto en vacunación de la OMS, Paul Bloem.



La vacuna actúa de manera muy eficaz contra el papilomavirus humano, que se transmite principalmente por contacto sexual, por lo que la inmunización debe realizarse antes del inicio de la vida sexual.



Se calcula que el 70 % de niñas en edad de recibir esa vacuna viven en países que no la ofrecen de forma gratuita como parte de sus planes de vacunación.