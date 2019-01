Retrasar el primer baño del bebé podría ser beneficioso

Estados Unidos

Si quiere que la lactancia materna sea fácil, quizá deba pedirle al hospital que retrase el primer baño de su bebé recién nacido, sugiere una investigación reciente.



Durante décadas, el procedimiento estándar ha sido bañar a los recién nacidos en las primeras horas tras el nacimiento, pero los nuevos hallazgos sugieren que esperar 12 o más horas antes de hacerlo podría promover la lactancia.



El estudio incluyó a casi 1,000 parejas de madres y recién nacidos. Poco menos de la mitad de los recién nacidos se bañaron por primera vez poco después de nacer, mientras que el baño se retrasó en poco más de la mitad de los recién nacidos.



Las tasas de lactancia materna exclusiva durante su estadía en el hospital fue de un 59.8 por ciento entre los recién nacidos en el grupo del baño típico, y del 68.2% en el grupo del baño retrasado, encontraron los investigadores.



Los recién nacidos en el grupo del baño retrasado también fueron más propensos a que se les diera de alta del hospital con un plan de alimentación exclusivamente compuesto de leche materna, o que al menos la incluyera.



Varios factores podrían explicar por qué retrasar el primer baño del recién nacido podría mejorar las tasas de lactancia, apuntó la investigadora principal, Heather DiCioccio, especialista en el desarrollo de profesionales de la lactancia en la unidad de madres y bebés del Hospital de Hillcrest de la Clínica Cleveland.



Retrasar el primer baño ofrece más tiempo para el contacto inicial de piel a piel entre madre y bebé, y preserva el olor, que es importante debido a que la similitud en el olor entre el líquido amniótico y el seno podría animar a los bebés a "prenderse" al pecho, apuntaron los autores del estudio.



Los investigadores también encontraron que los recién nacidos del grupo de baño retrasado eran más propensos a tener temperaturas estables/normalizadas tras su primer baño.



"No estaban tan fríos como los bebés a quienes se bañó poco después de nacer, así que quizá no hayan estado tan cansados cuando intentaron tomar leche del seno", explicó DiCioccio en un comunicado de prensa de la clínica.



"Nuestra política actual es retrasar el baño al menos 12 horas, a menos que la madre se niegue a esperar. En ese caso, pedimos dos horas", añadió.



La Clínica Cleveland está tomando medidas para implementar el retraso en el baño de los recién nacidos en todos sus hospitales, y DiCioccio espera que con investigaciones posteriores, esto ocurra al final en todo el país.



El estudio aparece en la edición del 21 de abril de la revista Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing.



La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) recomienda la lactancia materna exclusiva durante unos 6 meses, y luego continuar la lactancia materna mientras se introducen alimentos sólidos hasta que el niño tenga 12 meses de edad.



