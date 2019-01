Cómo combatir al norovirus, el germen de los 'cruceros'

Estados Unidos

El norovirus sale mucho en las noticias, ya sea por haber infiltrado un crucero, un restaurante o una residencia universitaria. Es la principal causa de enfermedad por alimentos contaminados en los Estados Unidos.



Aunque la comida se puede contaminar en su origen, los trabajadores alimentarios que adquieren la infección también pueden provocar brotes por accidente, con frecuencia al tocar la comida con las manos antes de servirla.



El virus provoca gastroenteritis, una inflamación del estómago y/o los intestinos. Síntomas como dolor de estómago, náuseas, diarrea y vómitos por lo general aparecen en un plazo de 48 horas tras la exposición. Aunque la mayoría de personas mejoran en unos días, el norovirus puede ser grave para los niños y los adultos mayores, porque puede conducir a la deshidratación.



El norovirus es muy contagioso. Se puede contraer al compartir un tenedor con una persona infectada, al comer alimentos contaminados, o simplemente al tocar una superficie contaminada. También se transmite fácilmente a través de las heces o el vómito de una persona infectada.

Aunque es difícil imaginarse cómo uno entraría en contacto con las eyecciones de otra persona, investigadores de Carolina del Norte desarrollaron una máquina que mostró la forma en que los vómitos violentos pueden enviar un millón de pequeñas partículas con trozos del virus al aire.



Para evitar contagiarse o propagar el norovirus, lávese siempre las manos con jabón y agua antes de comer o manejar alimentos, y tras usar el baño o cambiar el pañal de un bebé. También lave todas las frutas y verduras. Cocine las ostras y otros mariscos del todo, dado que el virus puede sobrevivir a temperaturas de 140 ºF (60 ºC).



Si el virus ataca a su familia, use guantes de goma o desechables para limpiar y desinfectar las superficies. Lave la ropa y la ropa de cama usando el ciclo más largo de la máquina, y séquelos en la secadora a alta temperatura. Como el norovirus no es una infección bacteriana, los antibióticos no ayudan. Enfóquese en beber líquidos para prevenir la deshidratación. Y si se deshidrata, hable con el médico o con el farmaceuta sobre la forma correcta de rehidratarse.



Más información



