Los taburetes ayudan al tránsito intestinal

Una sencilla herramienta para el baño debajo de sus pies podría curar el estreñimiento, afirman unos investigadores.



"Estos taburetes para el baño se hicieron populares a través de videos virales y los medios sociales, pero en realidad no había evidencias médicas que mostraran si eran efectivos o no", señaló el investigador, el doctor Peter Stanich, profesor asistente de gastroenterología, hepatología y nutrición en la Universidad Estatal de Ohio.



"Este estudio muestra que esos sencillos dispositivos podrían ayudar a síntomas como el estreñimiento, la hinchazón y un vaciado incompleto, y que pueden ayudar a las personas a tener unas evacuaciones más cómodas y efectivas", aseguró en un comunicado de prensa de la universidad.



El estudio incluyó a 52 participantes, con una edad promedio de 29 años, de los cuales un 40% eran mujeres. Aunque los participantes del estudio estaban sanos, un 44% dijeron que tenían que hacer esfuerzo durante una evacuación, y un tercio dijeron que tenían dificultades para vaciar sus intestinos del todo.



Tras cuatro semanas de uso de un taburete para el baño, un 71% de los participantes tenían unas evacuaciones más rápidas y un 90% reportaron menos esfuerzo, según el estudio, que aparece en una edición reciente en línea de la revista Journal of Clinical Gastroenterology.



"Algo importante es que, cuando el estudio concluyó, dos tercios de los participantes dijeron que seguirían usando un taburete en el baño", apuntó Stanich.



Un taburete para el baño debajo de los pies mejora la posición del cuerpo mientras se evacúa. El cuerpo debería estar en una posición de cuclillas, pero un sanitario en que se está sentado provoca un doblez en el recto que dificulta que se tenga una evacuación completa, explicó Stanich.



Los problemas con la evacuación pueden provocar hinchazón, estreñimiento y hemorroides, y conducir a problemas graves de la salud como daño en el suelo pélvico y hernias. Uno de cada seis estadounidenses experimenta estreñimiento.



"Animaría a todo el que tenga problemas intestinales, estreñimiento o diarrea a asegurarse de hablarlo con el médico. Al médico no solo puede ayudarlo a sentirse mejor, sino que también podría evitar problemas más graves en el futuro", enfatizó Stanich.



Rachel Shepherd es una fisioterapeuta en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio que se especializa en el tratamiento de los trastornos del suelo pélvico. "Las evacuaciones son un tema difícil de hablar, y no muchas personas quieren sacar el tema de su estreñimiento", comentó.



"Pero si hay algo tan sencillo como cambiar la posición al añadir un taburete, es algo que es una solución fácil que todos pueden añadir", sugirió.



