Un cuarto de las recetas de antibióticos en EEUU son inapropiadas, dice un estudio

Los Ángeles.



Casi una cuarta parte de las recetas de antibióticos en Estados Unidos son inapropiadas, según reveló hoy un estudio que, además, advirtió sobre cómo muchas enfermedades pueden mejorar por sí solas.



El reporte de la Universidad de Michigan (U-M) indicó que las prescripciones inadecuadas se refieren principalmente a tratamientos para resfriados, infecciones del pecho y tos.



Entre 19,2 millones de pacientes adultos y niños afiliados a los seguros privados en los EE.UU. en 2016 que fueron analizados, el 23 % de la recetas de antibióticos "no eran médicamente justificadas", según el estudio.



"La utilización de antibióticos es todavía rampante y afecta un enorme número de pacientes", advirtió Kao-Ping Chua, autor líder del estudio y pediatra del hospital infantil C.S. Mott, de U-M.



"A pesar de décadas de mejoramiento de la calidad y de iniciativas educacionales, los proveedores todavía están recetando antibióticos por enfermedades que podrían mejorar por sí mismas", agregó el investigador.



El 36% de la recetas fueron encontradas potencialmente apropiadas y el 28% no estaban relacionadas con ningún diagnóstico documentado, encontró el estudio, publicado en la revista científica British Medical Journal (BMJ).



El reporte mostró que 7,6 millones (40%) de los pacientes de entre 18 y 64 años de edad analizados, recibieron por lo menos una receta de antibióticos en 2016.



La formulación inadecuada de antibióticos fue mayor entre adultos que entre niños.



"Entre los 14,6 millones de adultos registrados, aproximadamente 2,2 millones (15%) recibieron al menos una receta inapropiada de antibióticos en 2016", reportó la investigación.



En el caso de los menores de edad, de 4,6 millones registrados cerca de medio millón (11%) fueron recetados inapropiadamente con antibióticos.



Dichos medicamentos se indicaron sin necesidad principalmente "para casos de bronquitis, el resfriado común y síntomas relacionados como la tos, condiciones que la medicina no mejora", afirma el reporte.



La investigación encontró que el índice de prescripciones de antibióticos fue de 805 por cada 1.000 personas. Datos nacionales indican que cada año en el país se recetan cerca de 270 millones de prescripciones de antibióticos.



"La resistencia a los antibióticos es una de las grandes amenazas para la salud pública en el mundo y mientras mayor número de antibióticos se formulen a los pacientes, se genera una mayor resistencia", señaló Chua.



Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año en los EE.UU. 2 millones de personas se afectan por resistencia a los antibióticos y 23.000 mueren por esa causa.