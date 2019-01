Propóngase no pasar demasiado tiempo sentado en el trabajo

Estados Unidos

Sabemos que la cantidad de tiempo que los estadounidenses pasan sentados se considera ahora como una amenaza para la salud. Los investigadores estiman que el adulto promedio pasa más de 8 horas al día siendo sedentario, y no solo se trata de todo ese tiempo que se pasa frente a la televisión.



Si tiene un trabajo de escritorio y llega a casa demasiado cansado para hacer algo que no sea sentarse en un sofá, esa cifra se puede duplicar.



La combinación de pasar demasiado tiempo sentado y hacer muy poco ejercicio puede preparar el terreno para la obesidad y las afecciones crónicas. También puede conducir a una muerte prematura, según la investigación publicada en The Lancet y en otras revistas.



El problema es que incluso si cumple la recomendación de una sesión de ejercicio de 30 minutos cada día, eso podría no ser suficiente para contrarrestar todo el tiempo que pasa sentado. El estudio sugiere que es mejor hacer 60 minutos o más de actividad a diario.



Pero eso no significa que tenga que duplicar la duración de su ejercicio. De hecho, es mejor llegar a ese objetivo con pequeñas sesiones de movimiento a lo largo del día de trabajo, y también durante la tarde y la noche.



Como lo expresa el Colegio Americano de Medicina del Deporte (American College of Sports Medicine), "interrumpa" el tiempo que pasa sentado con movimiento.



Por supuesto, no puede ir al gimnasio cada dos horas cuando está en la oficina, pero puede usar estas cuatro ideas en el trabajo:



Use un escritorio de pie o simplemente compre un dispositivo barato para subir su monitor y poder estar de pie.

Camine durante cada descanso para el café y para tomar agua.

Camine en el lugar siempre que tenga que atender o hacer una llamada telefónica.

Póngase de pie y haga estiramientos de la parte superior del cuerpo dos veces al día.

Cree sus propias mini sesiones de ejercicio, y recuerde que apenas 3 minutos de actividad leve durante cada una de las horas que esté despierto hacen una diferencia.



