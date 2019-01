Proteja su piel en el gimnasio

Estados Unidos

Si su propósito de este año es ir al gimnasio, tome algunas medidas para prevenir las infecciones en la piel, aconseja un experto.



"Aunque las infecciones en la piel no son un motivo para cancelar su membresía en el gimnasio, es importante seguir unos pasos sencillos para evitar los gérmenes cuando esté en el gimnasio", señaló el doctor Brian Burke Adams, profesor y catedrático de dermatología en la Universidad de Cincinnati.



"Las bacterias, los virus y los hongos que provocan que se desarrollen infecciones en la piel prosperan en los lugares cálidos y húmedos, como el equipo de ejercicio sudoroso y las duchas del vestidor. Si no tiene cuidado, puede acabar con una infección como la tiña, las verrugas plantares o el impétigo", comentó en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology).



Esto es lo que se Adams recomienda:



En el gimnasio, use ropa floja y que absorba la humedad que ayude a su piel a permanecer seca y a evitar que los gérmenes se desarrollen.

Lave la ropa del gimnasio tras hacer ejercicio. Siempre use calzado, sobre todo cerca de la piscina, y en el vestidor y las duchas.

Guarde el calzado de ducha, las chanclas o las sandalias en la mochila del gimnasio. Si tiene cortadas, manténgalas limpias y cubiertas.

No use la sauna, el baño de vapor ni el jacuzzi hasta que la herida haya sanado, apuntó Adams.

Lave o limpie sus manos de inmediato tras el ejercicio, y dúchese lo antes posible.

Tras ducharse, póngase ropa limpia, incluyendo calcetines y ropa interior limpios.

Nunca comparta toallas, rasuradoras ni otros artículos personales.

}Use toallitas o espráis desinfectantes para limpiar el equipo del gimnasio antes y después de usarlo.

También es buena idea colocar una barrera, por ejemplo una toalla, entre su piel y las superficies compartidas, como los bancos de ejercicio y los asientos de las bicicletas.

Cuando sea posible, use su propio equipo, por ejemplo las esterillas de yoga. "Sin tratamiento, las infecciones en la piel pueden empeorar", advirtió Adams. "Vigile su piel, y si nota señales de una infección, por ejemplo un aumento en el dolor o inflamación, pus o un enrojecimiento persistente, haga una cita con un dermatólogo certificado por la junta".



Más información



La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos tiene más información sobre las infecciones en la piel.