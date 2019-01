¿Está usted saboteando su vida sexual?

Estados Unidos

La investigación confirma que una buena vida sexual es clave para unos sentimientos potentes de intimidad y satisfacción en ambos miembros de una relación.



Pero muchas personas descuidan el sexo, con frecuencia debido a las demandas de la vida, que incluyen desde el jefe en la oficina hasta los niños en casa. Las responsabilidades pueden dejarlo sintiéndose sin energía y sin desear otra cosa que un baño solitario en una tina caliente al final del día.



Pero los expertos advierten que la intimidad física no debe sacrificarse, porque no solo le ayuda a permanecer conectado con su pareja, sino que también lo deja sintiéndose más vivo y más joven.



Comience por cuidar de usted mismo: su salud tiene un impacto directo en su vida sexual. Si trabaja fuera de casa, deje el estrés del trabajo en la oficina. No sabotee su vida sexual preocupándose sobre el trabajo toda la noche.



Resista la idea anticuada de que una vez que es padre o madre, ya no es un ser sexual. Fije un horario para que sus hijos se vayan a la cama y asegúrese de que lo cumplan, para que usted y su pareja puedan pasar "tiempo solos".



Desconéctese de las computadoras, los teléfonos celulares y otros dispositivos a principios de la noche para que pueda enfocarse en el tiempo con su pareja, aunque no siempre conduzca a las relaciones sexuales. Resístase a la tentación de revisar el correo electrónico del trabajo antes de irse a la cama; la mayoría de los problemas pueden esperar hasta la mañana.



Si su vida sexual necesita una renovación, piense en una escapada romántica. Como las personas se sienten más relajadas cuando dejan atrás sus responsabilidades, están más libres para disfrutar del romance.



Aunque no puede estar siempre de vacaciones, mantenga en su mente ese sentimiento de intimidad que compartió al volver a casa, y utilícelo como una base para realizar cambios en el estilo de vida que mantengan la cercanía en la pareja.



Más información



