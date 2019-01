¿Nada tiene sabor? Revise su nariz

Estados Unidos

No le eche la culpa a la boca si ha perdido el sentido del gusto, sugiere una nueva investigación.



Al contrario, la mayoría de personas pueden agradecer el problema a su nariz, afirmaron los autores del estudio.



El equipo de investigación del Centro de Trastornos del Olfato y del Gusto de la Universidad Estatal de Virginia examinó los expedientes de 358 pacientes a quienes se evaluó por un trastorno del gusto o un trastorno combinado del gusto y del olfato entre 1980 y 2017.



En lugar de una pérdida medible del gusto, la mayoría de los pacientes a quienes se evaluó por un trastorno del gusto en realidad tenían problemas con su sentido del olfato. Los que fueron evaluados solo por un trastorno del gusto eran más propensos a tener problemas del gusto que los evaluados por una pérdida tanto del gusto como del olfato.



De los 295 pacientes que reportaron una pérdida del gusto y del olfato, casi un 87% tenían una función anómala en el olfato, y solo un 9.5% tenían una función anómala en el gusto, mostraron los hallazgos.



De los 63 pacientes que reportaron solo una pérdida del gusto, un 44.5% tenían una función anómala en el olfato, y solo un 25.4% tenían una función anómala en el gusto, encontraron los investigadores.



Los hallazgos respaldan la teoría de que los pacientes que reportan una pérdida del gusto son más propensos a tener un problema subyacente con el olfato en lugar de un problema real en el gusto, señaló el investigador principal, el doctor Evan Reiter, profesor en el departamento de otorrinolaringología de la Universidad Estatal de Virginia.



"Muchas personas no son conscientes de la forma en que esos dos sistemas sensoriales distintos funcionan para crear las percepciones del sabor de los alimentos que comemos", dijo Reiter en un comunicado de prensa de la universidad.



"Como tal, nuestros hallazgos indican que la mayoría de los pacientes que presentan una queja de una alteración en el sentido del gusto no son conscientes de que usualmente se debe a una pérdida o a un cambio en el sentido del olfato", añadió.



Reiter explicó que el olfato es "el principal contribuyente a la forma en que percibimos los complejos sabores de los alimentos", mientras que el gusto responde sobre todo a las sensaciones de salado, dulce, amargo y agrio. Los receptores de la nariz ayudan al gusto al responder a los distintos olores de los alimentos en la boca.



El estudio aparece en una edición reciente de la revista International Forum of Allergy and Rhinology.



Más de un 10 por ciento de los adultos de Estados Unidos reportaron una pérdida del olfato en el año anterior, y un 23 por ciento experimentan una pérdida del olfato en algún momento de sus vidas, según la Encuesta nacional de examen de salud y nutrición de Estados Unidos.



