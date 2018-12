Una de cada 4 personas de más de 25 años sufrirá un ACV  

Estados Unidos

Una cuarta parte de las personas de todo el mundo mayores de 25 años de edad experimentarán un accidente cerebrovascular (ACV) debilitante en el transcurso de sus vidas, estima un estudio reciente.



Las tasas varían de un país a otro, pero en Estados Unidos entre un 23 y un 29% de las personas pueden prever que sufrirán un ACV a lo largo de sus vidas, concluyó un equipo dirigido por el doctor Gregory Roth.



Roth es profesor de ciencias métricas de la salud en la Universidad de Washington, en Seattle.



"Estos hallazgos sugieren que los adultos deben pensar sobre sus riesgos de salud a largo plazo, incluyendo el ACV, a una edad mucho más temprana", planteó Roth.



En el nuevo informe, Roth y sus colaboradores usaron datos del estudio Carga global de enfermedades para estimar el riesgo de por vida de sufrir un ACV entre las personas de a partir de 25 años.



Los investigadores observaron las dos principales formas de accidente cerebrovascular: los ACV isquémicos, provocados por coágulos, que conforman alrededor de un 85% de los ACV; y los ACV provocados por el sangrado en el cerebro, llamados ACV hemorrágicos, que conforman más o menos un 15%. Los datos provinieron de 195 países, y abarcaron desde 1990 a 2016.



Al observar los datos de 2016, el equipo de Roth encontró que el riesgo de ACV de las personas mayores de 25 años variaba entre un 8 y un 39%, dependiendo de dónde vivían. Los chinos tenían el mayor riesgo (de más de un 39% de por vida), seguidos por las personas del centro y del este de Europa. El riesgo más bajo fue entre los habitantes de África subsahariana.



El sexo no pareció importar, y no se encontraron diferencias importantes en el riesgo de ACV entre hombres y mujeres, según el informe.



Las probabilidades de ACV de una persona aumentan con ciertos factores de riesgo, entre ellos la obesidad, el tabaquismo y la falta de ejercicio. De forma que los nuevos hallazgos podrían ayudar a las agencias de salud pública de todo el mundo a mejorar sus esfuerzos de educación pública, sugirió Roth.



Por ejemplo, se necesitan programas que animen a los adultos jóvenes a hacer ejercicio y a llevar unas dietas más saludables (con más frutas, verduras y granos enteros), señaló Roth. También se necesitan esfuerzos para ayudar a los adultos jóvenes a evitar el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol.



"Los médicos deben advertir a sus pacientes a una edad mucho más temprana sobre las acciones que deben realizar para prevenir el ACV y otras enfermedades vasculares a una edad más avanzada", dijo Roth.



Los gobiernos también pueden reducir los precios de los medicamentos para bajar la presión arterial y el colesterol, anotaron los investigadores.



El Dr. Richard Libman, vicepresidente de neurología en el Centro Médico Judío de Long Island en New Hyde Park, Nueva York, dijo que "el ACV sigue siendo una importante causa de discapacidad y muerte en todo el mundo. A gran escala, la prevención del ACV antes de que ocurra podría ser incluso más esencial en ciertas áreas geográficas, aunque ninguna región está libre de esta debilitante afección".



El informe aparece en la edición del 20 de diciembre de la revista New England Journal of Medicine.



Más información



La Asociación Americana del Accidente Cerebrovascular (American Stroke Association) ofrece más información sobre la prevención del ACV.