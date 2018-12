Pistas sobre las mujeres y el riesgo de ACV

Estados Unidos

Quizá le sorprenda enterarse de que el accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera causa principal de muerte entre las mujeres.



Las mujeres y los hombres tienen muchos de los mismos factores de riesgo de ACV, pero algunos (como la hipertensión, la migraña con aura, la diabetes y el estrés) tienden a ser más potentes o más comunes en las mujeres.



El riesgo también se ve influido por las hormonas, la salud reproductiva y otros factores relacionados con el sexo.



Estas directrices recientes de prevención del ACV se desarrollaron solo para las mujeres.



Si está pensando en tomar la píldora anticonceptiva, primero haga que revisen su presión arterial. La píldora y la hipertensión son una mezcla peligrosa.



Si tiene hipertensión y queda embarazada, hable con el médico sobre la terapia con aspirina en dosis baja y/o un complemento de calcio para reducir su riesgo de preeclampsia. La preeclampsia es una afección peligrosa que con frecuencia comienza con un aumento en la presión arterial e inflamación, entre otros síntomas, y que puede luego afectar no solo a sus órganos internos, sino también al desarrollo de su bebé.



La preeclampsia también la pone en riesgo de un ACV a una edad más avanzada, incluso más si fuma, tiene colesterol alto y es obesa. Nota: para desarrollar preeclampsia, no es necesario tener una hipertensión preexistente. Por eso, revisar la presión arterial de forma regular durante las visitas prenatales es clave para identificarla lo antes posible.



Otros consejos de prevención del ACV: Si tiene migrañas con aura, no fume. Si fuma, tome medidas para dejar el hábito. Pida ayuda al médico para buscar unas opciones seguras y efectivas contra el tabaco, desde el remplazo de nicotina hasta otras terapias útiles.



Otras medidas preventivas se necesitan a otras edades. Utilizar terapia de reemplazo hormona, por ejemplo tras la menopausia, aumenta el riesgo de ACV. Lo mismo sucede con un latido cardiaco anómalo llamado fibrilación auricular; las mujeres mayores de 75 años deben recibir pruebas de detección de esa afección.



En EE. UU., 50,000 más mujeres que hombres sufren un ACV cada año, y más mujeres que hombres fallecen por su causa. Este es el momento de comenzar a tomar medidas de prevención.



