Una de cada cuatro personas con diabetes padece pie diabético

México

Una de cada cuatro personas que viven con diabetes padece pie diabético, una condición que de no ser tratada adecuadamente provoca discapacidad y en casos extremos puede llevar a la muerte, dijo a Efe la doctora Karina Reinoirte.



"Las personas que padecen diabetes suelen llegar a estas complicaciones porque no tienen buen control de la enfermedad; de hecho, solo una de cada cuatro controla bien su glucosa", aseveró la nefróloga del Hospital Civil de Guadalajara.



De hecho, señaló que 85 % de las amputaciones que se presentan a nivel mundial están relacionadas con la diabetes.



En México, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 12 millones de personas viven con diabetes.



Reinoirte explicó que de las personas que se amputan y padecen diabetes, 7 de cada 10 fallecen después de cinco años de la amputación, y si el paciente además sufre de Enfermedad Renal Crónica y es sometido a diálisis su expectativa de vida es de 2 años tras la pérdida de su extremidad.



La doctora Irma Luisa Ceja Martínez, gerente médica de endocrinología y nutrición de Grupo PiSA, dijo que la diabetes mal controlada daña los nervios, las venas y las arterias del cuerpo.



"Esta afectación, conocida como neuropatía, ocasiona que se adelgace la piel y se pierda sensibilidad, lo que no permite sentir el dolor de una herida que aunado a la disminución de la circulación, predispone una lenta cicatrización", explicó la especialista.



Cuando la herida no cierra, señaló, es muy fácil que se infecte y se convierta en úlcera, la cual al crecer puede hacerse profunda y afectar tendones y huesos ocasionando osteomielitis.



"La osteomielitis es aun más complicada de tratar e incrementa el riesgo de gangrena y amputación", indicó la experta.



Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, solo dos de cada 10 adultos mexicanos con diabetes se realizó una revisión de pies en el último año; mientras que una de cada 10 diagnosticados presentó úlceras como complicación de la diabetes.



Además, cuatro de cada 10 diabéticos reportaron dolor o pérdida de sensibilidad en la planta de los pies y dos de cada 10 no pueden caminar más de seis minutos sin sentir fatiga.



Debido a ello, la farmacéutica PiSA Biotecnología lanzó hoy un medicamento biotecnológico que ayuda a reducir los riesgos de este padecimiento.



"El medicamento tiene como principio activo el Factor de Crecimiento Epidérmico Humano recombinante que estimula y acelera la granulación y la cicatrización progresiva", señaló Ceja Martínez.



La especialista explicó que este medicamento, combinado con terapia convencional, ha sido probado en más de 350.000 pacientes en un total de 25 países del mundo y ha demostrado que acorta el tiempo de cicatrización de las heridas.



"Esto disminuye el periodo de recuperación y aumenta la calidad de vida de las personas que padecen complicaciones en sus pies a causa de la diabetes", aseveró.



Explicó que una úlcera que tardaba seis meses en cerrar, cuando se utiliza este medicamento el lapso se reduce a cuatro o menos meses.



La doctora Reinoirte dijo que entre las principales causas para padecer pie diabético están la mala circulación, el adelgazamiento de la piel y la neuropatía o daño a los nervios.



Señaló que es indispensable realizar un buen cuidado de los pies para prevenir complicaciones.



Entre las recomendaciones de prevención están mantener un buen control del azúcar en la sangre, cuidar alimentación, visitar al médico con regularidad y realizarse exámenes clínicos de forma periódica que ayuden a evaluar la función renal.



"También hay que revisar los pies, asearlos con agua y jabón neutro, secarlos bien después del baño, aplicar crema o aceite diariamente, además de acudir a un podólogo y elegir zapatos adecuados", finalizó la experta. EFE