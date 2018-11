Advierten del riesgo de productos milagro para enfermedades reumatológicas

Guadalajara, México

La doctora Ana Guislaine Bernard Medina advirtió hoy que existen en el mercado medicamentos "100 % naturales" para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, que contienen cortisona, una sustancia que sin control médico puede causar graves daños en el paciente.



La especialista, adscrita al Servicio de Reumatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, informó que esta sustancia "debe ser estrictamente administrada bajo la supervisión de un médico dado sus efectos colaterales".



El uso de cortisona a largo plazo tiene efecto "en el aumento de los niveles de glucosa en la sangre", lo que sería "factor de riesgo para desarrollar osteoporosis y fragilidad cutánea", explicó Bernard Medina en una conferencia.



En su ponencia, dirigida a pacientes con enfermedades reumatológicas, precisó que "la cortisona puede ser muy benéfica, pero sabiéndola administrar y por tiempos definidos".



Este tipo de medicamentos son "suplementos que no están regulados o aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y son imprecisos en su composición química", detalló.



Por ello, advirtió que la recomendación de amistades y familiares en el consumo de "productos milagro" apoya su uso sin control médico y pone en riesgo la salud del paciente al no saber con certeza qué se está consumiendo.



Bernard Medina invitó a los pacientes de artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante y otras enfermedades reumatológicas a no consumir productos sin supervisión médica y a desconfiar de aquellos que se publiciten como "único en el mercado", "producto milagro" o "tratamiento para múltiples enfermedades".