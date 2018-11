La temporada de fiestas es difícil para los que sufren de alergias

Estados Unidos

Las fiestas de fin de año pueden ser una época particularmente difícil para las personas que tienen alergias a los alimentos. Pero un experto en salud sugiere que esas personas pueden de cualquier forma disfrutar de las reuniones festivas, siempre y cuando tomen ciertas medidas de precaución.



Alrededor del 5% de los niños y casi el 4% de los adultos de Estados Unidos tienen una alergia a un alimento, según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Los alérgenos más comunes son la leche, el huevo, el trigo, la soya, el cacahuate, las nueces de árbol, el pescado y el marisco.



"Es importante que las personas recuerden que aunque los ingredientes principales de un plato sean adecuados, puede haber algunos ingredientes ocultos que causen reacciones alérgicas", advirtió el doctor Russell Traister, alergólogo e inmunólogo en el Centro Médico Bautista Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.



Las personas con alergias a los alimentos deben ser conscientes de la contaminación cruzada. Por ejemplo, puede quedar proteína de cacahuate en un bol o en una superficie de trabajo durante hasta cinco horas, y todavía provocar una reacción en alguien que tenga una alergia al cacahuate.



Además, las personas con alergias a los alimentos siempre deben llevar encima un EpiPen o la versión genérica del autoinyector de epinefrina. Deben asegurarse de que no haya caducado, y de que los amigos y familiares sepan cómo usarlo, señaló Traister.



Si asiste a una reunión festiva con un niño u otro familiar con una alergia a un alimento, traiga al menos un plato que puedan comer por si no hay más opciones, aconsejó.



Si usted es el anfitrión de una reunión, conserve todos los envases de las comidas preparadas para que los invitados puedan revisar los ingredientes y ver si hay algún alérgeno potencial.



Los síntomas de una alergia a un alimento pueden variar desde sarpullidos, tos y vómitos a reacciones potencialmente letales, como una inflamación de la lengua y no poder respirar.



"Si cree que usted, un amigo o un familiar está sufriendo una reacción alérgica y no tiene un autoinyector de epinefrina encima, llame al 911 de inmediato o acuda al departamento de emergencias más cercano", dijo Traister en un comunicado de prensa del Wake Forest.



"Aunque utilice el autoinyector de epinefrina, debe de cualquier forma buscar atención médica para prevenir una segunda reacción", añadió.



