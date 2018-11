Cómo evitar lesiones por las maletas esta temporada de fiestas de fin de año

Estados Unidos

Los viajes durante la temporada de fiestas de fin de año conllevan el riesgo de lesiones por arrastrar un equipaje pesado.

En 2017, más de 85,000 personas fueron tratadas en las salas de emergencias, los consultorios médicos y las clínicas de Estados Unidos por lesiones relacionadas con las maletas, según la Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos.



"Lesionarse el cuello, la espalda o los hombros puede sacarlo de juego durante mucho tiempo", advirtió en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS) la doctora Laura Fischer, vocera de la academia.



"Puede prevenir esas lesiones al empacar ligero, usar maletas resistentes con ruedas y asas, y mantener una buena forma mientras carga o levanta las maletas", sugirió.



La AAOS ofrece los siguientes consejos de seguridad para el equipaje.

No compre maletas que sean demasiado pesadas o voluminosas cuando estén vacías. Intente colocar sus artículos en unas cuantas maletas más pequeñas, en lugar de una maleta grande.

3 rote el cuerpo

No se gire cuando levante y lleve una maleta. Apunte los dedos de los pies en la dirección que quiera ir, y rote todo el cuerpo en esa dirección. No cargue una maleta voluminosa por largos periodos de tiempo. Cuando sea posible, use el servicio de maletas de la línea aérea cuando tenga equipaje pesado.