Evite estos peligrosos artículos en los menús

Estados Unidos

Las personas con alergias a los alimentos no son las únicas que deben ser conscientes de los peligros del menú cuando comen fuera de casa. Si intenta perder peso, es importante que no caiga en estas tentaciones.



No solo las comidas agrandadas pueden arruinar su dieta: las comidas de los restaurantes en general han aumentado de tamaño. Si no tiene cuidado, advierte el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la calorías adicionales en una comida típica de restaurante pueden significar un aumento de dos libras (casi un kilo) al año entre los que comen fuera apenas una vez por semana. Y año tras año, ese peso de verdad puede acumularse.



En el desayuno, no elija tortillas exageradas. Los huevos son opciones saludables para cualquier comida, pero los platos que los ahogan en queso, salchichas y otros ingredientes ricos en grasas saturadas pueden convertir a un sencillo huevo de 80 calorías en un plato con más de 1,000 calorías.



Evite las grandes porciones de carne. Un filete magro de 3 onzas (85 gramos) es una buena opción de vez en cuando, pero esas tentadoras costillas de 16 onzas (454 gramos) significan 1,400 calorías incluso antes de añadir las guarniciones.



Los platos de pasta y proteína pueden multiplicar las calorías por más de dos en comparación con un plato de pasta con una salsa sencilla o una pechuga de pollo asada, e incluso más si los bañan en queso o salsas de crema.



Una pizza "personal" parece una opción sensata, pero puede ofrecer muchas más calorías que un trozo de pizza grasoso, sobre todo si lleva encima una variedad de fiambres.



Las alitas de pollo son una de las peores opciones, porque un 75 por ciento de las calorías provienen de la piel grasa y el rebozado, y ofrecen poca proteína.



Si tiene ganas de cualquiera de esos platos, hágalos en casa, donde puede controlar los ingredientes y el tamaño de las porciones.



Más información



Cada año, el grupo de defensoría de los consumidores Centro de la Ciencia en el Interés Público (Center for Science in the Public Interest) publica sus premios Xtreme Eating Awards para aumentar la concienciación sobre las opciones de restaurante que se deben evitar