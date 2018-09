Cómo acabar con la mentalidad del sedentarismo

Estados Unidos

Las personas tienen una abundancia de excusas creativas para seguir pegadas al sofá, pero tres de ellas encabezan la lista.



De esta forma podrá vencer los obstáculos entre usted y una buena aptitud física.



"Estoy demasiado cansado para hacer ejercicio". Estar demasiado cansado es un tema común entre los que siempre posponen el ejercicio. Y aunque quizá parezca ilógico, el ejercicio le da más energía, al crear una retroalimentación positiva.

Los investigadores de la Universidad de Georgia encontraron que los adultos sanos pero sedentarios que hacían incluso apenas 20 minutos de ejercicio cardiovascular entre leve y moderado (por ejemplo, una caminata a un paso vio) tres días a la semana sentían que tenían más energía tras apenas unas pocas semanas.



"No tengo tiempo para hacer ejercicio". ¿Quién no tiene un horario apretado? Sí, ir y venir del gimnasio en coche puede duplicar el tiempo que tiene asignado para el ejercicio. Entonces, ahórrese el viaje e invierta en un equipo para casa. ¿Todavía no puede encontrar un bloque de 30 minutos? Divida el ejercicio en unos pocos segmentos cortos al día. Haga de 10 a 15 minutos antes de que los niños se levanten, y otros 15 después de que se vayan a la cama.



"Estoy demasiado fuera de forma como para hacer ejercicio". Estar fuera de forma no es un motivo para quedarse en el banquillo y seguir estando fuera de forma. La aptitud física puede comenzar con apenas un paso. Si no está contento con su aspecto, haga ejercicio en casa primero, o invierta en ropa de ejercicio que le favorezca. Fije unas metas pequeñas y realistas que pueda ir ampliando. Comience caminando 5 minutos y enfóquese en el presente, no en los 30 minutos que espera lograr. Felicítese por comenzar, en lugar de castigarse por no tener la aptitud física de un deportista olímpico.



Mantenga el impulso recompensándose con artículos relacionados con la aptitud física, por ejemplo un monitor o un reloj de alta tecnología, o ropa nueva para hacer ejercicio cuando baje de peso.



