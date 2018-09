Da pasos de salud

Redacción

Cuando se habla de padecimientos y cuidados preventivos de la salud, por lo regular, en lo último que se piensa es en los pies.

Podría tener talones agrietados, uñas engrandecidas o partidas, callos y juanetes, entre otros, pero los ves tan normal que no les prestas la atención adecuada.

"La mayoría de las personas le tomamos menor importancia a los pies", explicó Blanca González, médico especialista en podiatría de la clínica Foot Doctors.

"He tenido pacientes que, sobre todo con el problema de los hongos, por ejemplo, van viendo cambios en sus pies poco a poco y, por lo general, cuando llegan a su atención ya tienen un grado avanzado y hasta crónico", indica.

Además, hay poco conocimiento en cuanto a dónde y con quién acudir cuando se presenta un problema en sus pies.

Por ejemplo, un médico podiatra se dedica a los padecimientos y patologías que afectan a los pies; ven desde uñas enterradas, onicomicosis - hongos-, deformidades en dedos, hasta la mala pisada, pie plano, síndrome de pie diabético, enfermedad arterial, entre otras cosas.

"Nosotros los podiatras, además de estudiar medicina general, nos especializamos en podiatría y vemos las enfermedades que afectan a los pies; podemos tratarlas tanto médicamente como quirúrgicamente, apoyados por un equipo multidisciplinario".

De acuerdo con la también especialista en flebología y heridas, esto es diferente a un pedicurista, por ejemplo, que se dedica a la estética de los pies.

Y también se diferencia del podólogo, quien es un técnico que está especializado en el área médica del manejo y cuidado de los pies, detecta riesgos y sabe canalizarlos; ya existe la licenciatura en podología también.

Conoce algunas de las diferentes problemáticas que pueden afectar sus pies y cómo prevenirlas o tratarlas.Recuerda acudir a su podiatra o podólogo de confianza para revisiones generales o si presentas alguno de estos problemas.



Cuidados generales

El cuidado de los pies es de suma importancia para evitar padecimientos que afecten directamente la extremidad y, en caso de pacientes con diabetes, por ejemplo, para cuidar cualquier lesión que resulte en amputación.

"El uso de un calzado adecuado como medida de prevención; el secar muy bien nuestros pies; debemos humectarlos también; procurar no bañarnos descalzos", sugiere la podiatra Blanca González.

"Al momento del corte de uñas, sería bueno ir a un podólogo, o bien, podemos hacerlo nosotros mismos, pero con cuidado y utilizando nuestro material, no compartirlo y tenerlo limpio", detalla.

Menciona también que el corte de las uñas en sí debe cuidarse que sea cuadrado, sobre todo el del dedo "gordo" y los demás cuadrado también, pero con las esquinas un poco redondeadas. Además, recomienda revisar los pies constantemente y, por lo menos, una vez al mes, acudir al podólogo o podiatra.



Onicocriptosis (uñas enterradas)

Contrario a lo que se cree, una uña enterrada tiene muchas causantes, como los hongos que hacen que la uña se engruese y se deforme. "Las uñas enterradas son una deformidad en el crecimiento de la uña; lo normal es que crezca para arriba, no tiene por qué irse hacia los lados, eso sucede por hongos", dijo González.

"Otra causa es el calzado estrecho como los tacones o tachones, por ejemplo, pues predisponen a las uñas enterradas. También sucede por predisposición genética, como con los deditos en garra", indica.



Callos

Las callosidades son áreas de mucha presión y se llaman hiperqueratosis: es un crecimiento de la piel en defensa para que no se rompa por la presión que existe en ese punto; esto es a causa de la mala pisada.

"Hay personas que tienen 'callitos' y piensan que es algo muy común y en realidad no lo es", explica. "¿Qué es lo que sucede cuando tenemos callitos? Pues, tenemos pie plano, se baja alguno de los arcos del pie, los deditos se hacen en garra, tenemos juanetes, hay alguna deformidad o cambio en la biomecánica normal del pie y eso genera mucha presión".

Los callos se pueden prevenir y tratar. Puedes hacerte servicios podológicos, acudir al podiatra ya que los detectaste y se pueden corregir con plantillas especiales, o en un caso complicado, con cirugía; esto ya es última opción.

"Recomiendo que no traten de quitárselos solos con el corta uñas o con lo que sea. He tenido pacientes con úlceras, sin tener diabetes o mala circulación, donde tienen un apoyo desviado, tienen el metatarso caído, entre otras cosas y se liman solos el callito y se lastiman al grado de poner en riesgo la extremidad".

De acuerdo con González, las causas más frecuentes de síndrome de pie diabético es por callosidades; los mismos pacientes manipulan el crecimiento de la piel y se lastiman sin saberlo, provocando heridas profundas.

La hiperqueratosis también causa talones agrietados.

Cuando el paciente tiene mucho callo en esa área, se rompe y se forman las grietas que, en ocasiones, son dolorosas; por lo regular, son consecuencia de múltiples factores, como una mala pisada o falta de humectación.



Onicomicosis (Hongos)

Los hongos en los pies es un tema común para la mayoría de las personas. Generalmente la infección por hongos empieza con el famoso "pie de atleta" pero puede convertirse en un problemática crónica si no se trata a tiempo.

Existen diferentes tipos de infecciones por hongos: las que afectan las uñas y las que afectan el área de los pies.

"Se detectan por cambios en la coloración de la piel; se empieza a irritar o escamar, incluso puede haber mal olor", explicó González, egresada de la UANL y del Colegio de Podiatría de Monterrey.

"En cuanto a las uñas, hay cambios de coloración; se empieza a ver amarilla o blancosa e incluso, a veces, oscurece. También se engrosa y en un punto crónico se desvitaliza, prácticamente se pulveriza porque se empieza a hacer grande, se abre y se deslamina", comenta.

Y ¿se puede prevenir? ¡Claro!

De acuerdo con González, la infección por hongos se previene con higiene y cuidado de los pies tratando de no mantenerlos húmedos por mucho tiempo, pues ése es el ambiente propicio para los hongos; lo ideal es mantenerlos secos.

Si usa calcetines, que sean de algodón y procurar cambiarlos por lo menos dos veces al día, o tres si te sudan mucho los pies.

Visite una vez al años al podólogo para el cuidado de sus pies.

Cuando se bañe, procure hacerlo usando algún tipo de sandalias; secarse bien el área interdigital; utilizar desinfectantes, talco o desodorante de pies y ponerle al calzado también.

"Y la revisión continua de los pies; el estar revisándolos, que generalmente no lo hacemos, y en especial los pacientes con enfermedades crónicas, como los diabéticos o pacientes con enfermedades vasculares; eso puede predisponer a una complicación más delicada".



Juanetes

El famoso "juanete" es la deformidad del primer dedo causada por la enfermedad hallux valgus.

"La deformidad es una lateralización, o desviación del dedo 'gordo' hacia afuera y eso causa un abultamiento en la articulación de la base del primer dedo y produce molestias, dolor, hiperceratosis, o callos. En ocasiones los pacientes no pueden usar un calzado adecuado y, por ende, presenta dolor y deformidad en los demás deditos", explica González.

También esto se debe al uso del calzado angosto o estrecho, y al tacón muy elevado; este padecimiento es más frecuente en las mujeres y se empieza a presentar entre los 40 y 60 años por el uso prolongado de tacones.

Pero, también se puede prevenir ¿Cómo? Usando un calzado amplio y cómodo. Y, aunque sí existe la predisposición genética, no significa que los juanetes se heredan, pero la mala pisada sí o el pie plano.

En cuánto al tratamiento, González dijo que el tratamiento conservador incluye el uso del zapato adecuado, la higiene del pie, órtesis nocturnas para mantener separado al primer dedo, y hay ejercicios que se recomiendan también.

En general, esto no desaparece el "juanete", sino ayuda a que el problema no progrese y las molestias disminuyan un poco.

Si el padecimiento es muy avanzado e interfiere en la vida del paciente, se toma la decisión de un tratamiento quirúrgico porque sí afecta mucho la anatomía del pie. La recuperación es de 3 a 4 semanas.



Lesiones más frecuentes

Si eres un poco distraído, seguro te has dado un golpe en la esquina de tu cama que te ha hecho pedir a gritos que te ayude tu mamá.

¿Te ha pasado que la uña se te cae por el traumatismo y no vuelve a crecer?

Esto sucede porque el golpe es tan fuerte que al caerse la uña también se cae la raíz provocando que tu uña no vuelva a salir. "A veces, incluso con un 'pisotón' tu raíz se puede dañar y por eso no vuelve a salir, pero si lo tratamos de inmediato podemos rescatarla o repararla para que la uña vuelva a salir", explica González.

"O hay veces que sale muy débil y tienen que acudir a tratarla; lo que hacemos es darle un tratamiento, como tomar vitaminas, por ejemplo, para fortalecerla y ayudar a que la uña se mantenga".

Otra lesión típica de los pies es la torcedura de tobillo, o esguince, esguince en los dedos, y la fractura, o fisura del quinto metatarsiano. "En estos casos se recomienda que se inmovilice, que no se apoye, o no pisar, y mucho reposo en lo que regresan al doctor para la última revisión y descartar cualquier otra cosa".



Cuidados generales

· Utiliza un calzado cómodo.

· Seca muy bien tus pies y huméctalos.

· Procura no bañarte descalzo; es preferible que utilices sandalias de hule.

· Es mejor acudir a un podólogo para cortar tus uñas; si lo usas tú, procura hacerlo con cuidado utilizando tu propio material, no lo compartas y manténlo limpio.

· El corte de las uñas debe ser cuadrado, sobre todo la uña del dedo "gordo"; las demás uñas deben ser cuadradas también, pero con las esquinas un poco redondeadas.

· Revisa constantemente tus pies y, por lo menos, una vez al mes, acude al podólogo o podiatra para prevenir cualquier padecimiento.





CUIDADOS PIE DIABÉTICO

· Lava diariamente tus pies con agua tibia y jabón neutro.

· No apliques alcohol o sustancias limpiadoras como isodine, agua oxigenada, merthiolate o violeta de genciana, ya que pueden originar quemaduras o reacciones alérgicas.

· Seca tus pies verificando que no quede humedad en medio de los dedos.

· Revisa que no presenten heridas, uñas enterradas o cambios de coloración (uñas negras o signos de algún golpe).

· Toca la punta de tus dedos, la planta del pie y el talón con tu mano, verifica que sientas el roce.

· Para el adecuado corte de tus uñas acude al podólogo.

· Utiliza calcetines sin resorte y costuras.

· Evita utilizar calzado apretado o muy flojo, ya que puede provocarte ampollas.

· Acude al médico si identificas alguna anomalía en tus pies, como úlceras, ampollas, uñas enterradas, dolor, cambios de coloración, cuerpos extraños como vidrio, astillas o cualquier tipo de material enterrado.

Fuente: IMSS