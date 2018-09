40 segundos tiene para desobstruir la vía aérea del niño

San Pedro Sula.

Una emergencia primaria infantil es la asfixia por un cuerpo extraño en la vía aérea.

El Hospital del Valle realizó el taller sobre primeros auxilios en niños dirigido a padres de familia y se llevó a cabo en Diunsa.

El pediatra Pastor Laínez indica que es muy frecuente este tipo de emergencia, ya que el niño puede introducirse a la boca un juguete pequeño que obstruye su respiración, y si no se actúa de inmediato puede perder la vida.

Existen dos tipos de obstrucción de las vías aéreas: leve y total.

“La leve ocurre cuando el niño se lleva algo a la boca y se obstruye el paso del aire, pero comienza a toser, produce un mecanismo de fuerza y se expulsa el objeto”, explica.

La obstrucción total sucede cuando el objeto no sale y se comienza a perder la respiración. El niño menor de un año se muestra desesperado, no respira bien y tiene un sonido de ahogamiento, y comienza a tener un color cianótico. No se le debe pegar, tirarlo al aire, sacudirlo o ponerlo con los pies hacia arriba.

Se debe hacer la maniobra de Heimlich, que consiste en colocar la mano derecha en garganta y el antebrazo entre el estómago. Luego con la otra mano colocarla en la espalda y levantarlo, y colocarlo con la boca hacia abajo y darle pequeños golpes con el talón de la mano, cinco veces.

Luego darle vuelta y con el dedo índice hacer presión el dedo en medio del pecho unas cinco veces. Vuelva a repetir hasta que salga el objeto.

Paso a paso