Es probable que el desgaste profesional de los médicos afecte a la atención

Es mucho más probable que reciba una atención de la salud mala o poco profesional si su médico sufre de desgaste profesional, plantea un nuevo análisis.



Los médicos que se sienten desgastados a nivel profesional son el doble de propensos a cometer un error que ponga la seguridad del paciente en peligro, o a comportarse de una forma poco profesional, según la revisión.



Y es incluso peor para los médicos jóvenes. Tienen más de tres veces más probabilidades de comportarse de forma poco profesional como resultado del desgaste, encontraron los investigadores.



"Las organizaciones de atención de la salud tienen el deber de invertir en estrategias coordinadas a gran escala para reducir el desgaste profesional en los médicos", señaló la investigadora principal, Maria Panagioti, investigadora sénior en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. "No mitigar el desgaste profesional pone en riesgo a la seguridad del paciente y a la eficiencia más amplia de la atención de la salud".



Cualquier médico tiene las mismas probabilidades de estar o no sufriendo de desgaste profesional.



Más de la mitad de los médicos de Estados Unidos reportan síntomas de desgaste profesional, según una encuesta publicada en julio en la revista Mayo Clinic Proceedings. Las señales incluyen agotamiento emocional, despersonalización y una reducción en los sentimientos de logro personal.



Este nuevo estudio representa el mayor esfuerzo hasta la fecha por evaluar si el desgaste profesional afecta o no a la calidad de la atención que los pacientes reciben, dijo Panagioti.



Para su análisis, los investigadores reunieron datos de 47 estudios sobre casi 42,500 médicos de todo el mundo.



Los médicos con desgaste profesional presentaban 1.9 veces más probabilidades de haber tenido un incidente de seguridad del paciente, por ejemplo un error en un medicamento o una mala comunicación sobre un tratamiento, que pusiera al paciente en riesgo, mostraron los hallazgos.



"Los médicos con desgaste profesional cometen errores médicos con la mayor frecuencia porque se sienten emocional y físicamente exhaustos, y debido a las malas prácticas de comunicación con sus compañeros de trabajo y con los pacientes", apuntó Panagioti.



Esos médicos exhaustos y estresados también son 2.3 veces más propensos a actuar de forma poco profesional o a recibir unas malas calificaciones de satisfacción de sus pacientes, reportaron los autores del estudio.



De todos los síntomas del desgaste profesional, la despersonalización pareció tener el efecto más marcado en la calidad de la atención provista. La despersonalización, también conocida como "fatiga de compasión", hace que los médicos sean más cínicos y sarcásticos, y que estén menos disponibles a nivel emocional para sus pacientes.



Un médico que sufre de despersonalización tiene el doble de probabilidades de cometer un error médico, tres veces más probabilidades de comportarse de forma poco profesional, y 4.5 veces más probabilidades de recibir unas puntuaciones bajas de satisfacción del paciente, apuntaron los autores del estudio.



Los médicos jóvenes eran los más vulnerables al desgaste profesional. Los residentes y los médicos con menos de cinco años en su carrera medica tenían 3.4 veces más probabilidades de actuar de forma poco profesional, encontraron los investigadores.



Esto podría deberse a los largos horarios que se espera que trabajen los médicos jóvenes, comentó el Dr. Daniel Tawfik, profesor de atención crítica pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California.



Incluso bajo las nuevas normas que limitan la carga de trabajo, a los internos se les puede pedir que trabajen hasta 18 horas de seguido, y a los residentes de primer año hasta 28 horas de seguido, apuntó Tawfik.



También es posible que los médicos jóvenes sufran desgaste profesional cuando sus expectativas sobre lo que una carrera en medicina conlleva se topan con la dura realidad.



"Uno se da cuenta de que hay mucho más trabajo administrativo o de oficina de lo que esperaba, y menos atención directa al paciente", dijo Tawfik.



El papeleo es una causa importante del desgaste profesional a todas las edades, aseguró la Dra. Cynthia Smith, vicepresidenta de programas clínicos del Colegio Americano de Médicos (American College of Physicians).



Los médicos pasan muchas horas completando papeleo para la facturación de los seguros y para la monitorización de la calidad, apuntó Smith. La llegada de los expedientes de salud computarizados ha empeorado las cosas en lugar de mejorarlas, añadió.



"Hoy atendí pacientes, y hacer una tarea de verdad sencilla conllevaba hacer cinco clics", dijo Smith. "Los médicos llegan a casa y tienen que interactuar con los expedientes de salud electrónicos a horas avanzadas de la noche, o en el fin de semana. Nunca se toman un descanso".



El caos constante de los estándares médicos en evolución y de las medidas de reforma de atención de la salud tampoco ayuda, advirtió Smith.



"Sabemos que el caos y los ambientes caóticos conducen al desgaste profesional. Sabemos que es una de las raíces del desgaste profesional", apuntó Smith. "Cuando esos jóvenes médicos idealistas llegan a un ambiente caótico, eso conduce a problemas".



Los esfuerzos por limitar el papeleo o por aliviar la carga administrativa de los médicos podrían ayudar a proteger del desgaste profesional, señalaron Tawfik y Smith.



El estudio aparece en la edición en línea del 4 de septiembre de la revista JAMA Internal Medicine.



