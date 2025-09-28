Muere salvadoreño tras caer con su vehículo a un crique en Marejada, Puerto Cortés

Un accidente vial cobró la vida de un ciudadano salvadoreño en la comunidad de Marejada, Puerto Cortés, luego de que su vehículo cayera en un crique.
La víctima fue identificada como José Miguel Torres Molina, originario de El Salvador.
El hombre se conducía en una camioneta color rojo, marca Tucson, con placas HCO 5273, cuando por causas aún no determinadas perdió el control y terminó sumergido en el crique.
Vecinos de la zona dieron aviso inmediato a las autoridades y a los cuerpos de socorro, pero al llegar confirmaron que Torres Molina ya había fallecido.
El cuerpo de bomberos sacó a tirra al hombre, dado que se encontraba atrapado dentro del vehículo.
Testigos indicaron que, por causas aún no esclarecidas, el conductor perdió el control del automotor y terminó precipitándose hacia un crique de la zona.
Los paramédicos confirmaron que José Miguel ya no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a la Policía Nacional.
El cuerpo de José Miguel fue trasladado a la morgue para su respectiva autopsia.