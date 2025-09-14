¿Qué pasará con los hijos de la joven que murió por salvar a uno de ellos en accidente de SPS?

"Justicia", esto es lo que exige la familia de Sujeyly Euceda, la joven madre de cinco hijos, que a una semana del accidente ha sufrido el abandono de las autoridades y de los dueños de la empresa de transporte en la que ella viajaba junto a su hijo el fatídico 7 de septiembre.
Sujeyly quedó encerrada dentro de la unidad que se prendió en fuego y con las últimas fuerza sacó a su hijo José Aguilar Euceda, quien resultó con golpes y ahora se recupera en casa de su padre.
José Aguilar Euceda tenía programada una operación por una hernia en sus partes íntimas.
La cirugía de José Aguilar Euceda ha sido postergada, ya que primero deben darle ayuda sicológica por el trauma de perder a su madre y por todo lo que vivió en el accidente.
Sujeyly tenía 23 años y era madre de cinco hijos, dos de una relación anterior y tres de su pareja actual.
Justamente, su actual pareja se ha hecho cargo de los cinco pequeños, incluidos una pequeña de un mes de nacida.
El sábado 13 de septiembre, la pequeña de "Chio", como le decían de cariño, presentó a Dios su hija. En un video subida por la familia, se ve a la pequeña en una iglesia mientras era presentada.
Ante el clamor de la gente porque se ha justicia, la familia de Sujeyly ha revelado que las autoridades no solo siguen sin detener al conductor, sino que los dueños de la empresa de transporte no se han hecho cargo de su responsabilidad.
El motorista fue identificado como Diego Reyes. Este joven de 18 años no tenía ni licencia, según las autoridades.
La familia de Sujeyly trabaja en la asesoría para actuar legalmente ante el abandono de los dueños de la empresa de transporte.
La otra persona muerta en ese accidente fue José Javier Mendoza Cortez, de 20 años.