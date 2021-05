Las celebridades que buscan conquistar el voto en las elecciones de México

Este domingo se celebran las elecciones legislativas en México y muchos artistas buscan diputaciones y alcaldías.

31.05.2021 /

Muchas celebridades mexicanas buscan el favor popular en las elecciones intermedias del próximo domingo, en una bien ensayada estrategia de partidos que aprovechan la popularidad de personajes de la farándula y el deporte para aumentar su caudal electoral. Pero los resultados no siempre son buenos. 'El problema es cuando los ponen de alcaldes o gobernadores. Si son diputados no hacen mucho daño, solo levantan la mano, no toman decisiones importantes', dijo el analista José Antonio Crespo.