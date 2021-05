Las explosivas declaraciones del príncipe Harry contra su familia en nuevo documental

Harry reveló que Meghan Markle le confesó cómo había planeado quitarse la vida cuando tenía seis meses de embarazo.

23.05.2021 / Fotos: AFP

El príncipe Harry de Inglaterra volvió a la carga contra la familia real británica en una nueva serie documental titulada 'The Me You Can't See' ('Lo que no puedes ver de mi'), que ha creado junto a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey.