Extensa lista de colonias no tendrán luz este domingo 12 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este domingo 12 de octubre del presente año.
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte y central del país.
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas de Comayagua que no tendrán energía en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Colonias de San Jerónimo, San Luis, Ojos de Agua, La Libertad, Comayagua que no contarán con el suministro eléctrico
Barrios y colonias de El Progreso y Tela que no tendrán luz en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Otras zonas de El Progreso, Tela y El Negrito en Yoro que no tendrán luz este domingo en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Otras zonas de Tela y Arizona que no tendrán luz en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Litado de colonias en Tela que no tendrán el suministro eléctrico en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Barrios y colonias de La Ceiba que no contarán con el servicio eléctrico en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Otras zonas de La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta, La Masica en Atlántida que no tendrán luz en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.