Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este sábado 11 de octubre del presente año.
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos seis horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte y central del país.
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas de San Pedro Sula, Quimistán, San Marcos y Petoa que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Zonas de Naco que con contarán con el suministro eléctrico este sábado 11 de octubre en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.