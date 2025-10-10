  1. Inicio
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre

La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos nueve horas.

Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este sábado 11 de octubre del presente año.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos seis horas.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte y central del país.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
Zonas de San Pedro Sula, Quimistán, San Marcos y Petoa que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cortes de energía en San Pedro Sula y otras zonas de Honduras este sábado 11 de octubre
Zonas de Naco que con contarán con el suministro eléctrico este sábado 11 de octubre en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
