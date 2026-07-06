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Estos lugares de Honduras no tendrán luz este martes 6 de julio

La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país

Estos lugares de Honduras no tendrán luz este martes 6 de julio
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas programó cortes de electricidad para este martes 6 de julio.
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Olancho y Cortés.
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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
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Estas son algunas de las zonas programadas para el Distrito Central en Francisco Morazán.

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A los cortes del Distrito Central se suman esos sectores con su horario correspondiente.

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Para Olancho, únicamente estos municipios serán afectados.
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Para el departamento de Cortés, los cortes se darán únicamente en el municipio de Choloma y estas serán las zonas en sus respectivos horarios.

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Para el departamento de Santa Bárbara, estos serán los lugares sin fluído eléctrico, según la Enee.
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Para el departamento de Yoro, será el municipio de El Progreso quien estará por varias horas sin electricidad.
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Para el departamento de Colón, municipio de Tocoa, serán estos lugares afectados.

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Serán hasta 10 horas sin electricidad en otros sectores de Colón
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Finalemente en Atlántida estos serán los sectores en electricidad, según la Enee.

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