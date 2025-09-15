Celeste Chávez, la palillona del Yave Nissi que brilló en los desfiles

El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.