Celeste Chávez, la palillona del Yave Nissi que brilló en los desfiles

Tegucigalpa destacó en los desfiles patrios de 2025 por la belleza de sus palillonas. Fue el caso del Centro Básico Yave Nissi, cuyo cuadro de palillonas brilló y llamó la atención en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés.
Celeste Chávez robó la mirada de miles de asistentes en el estadio capitalino. Con su traje blanco y olivo, Chávez destacó y sus coreografías no pasaron desapercibidas.
La joven posó alegre para el lente de LA PRENSA en el Estadio Nacional. En los desfiles patrios de Honduras, las palillonas son jóvenes estudiantes que forman parte de los cuadros de honor de los institutos y colegios.
Se distinguen por portar un palo o bastón decorado, que hacen girar con destreza mientras marchan al ritmo de las bandas marciales.
Su participación es una de las más esperadas y vistosas de los desfiles. Con trajes elegantes o uniformes diseñados especialmente para la ocasión, las palillonas aportan color, energía y espectáculo a las marchas estudiantiles.
El rol de palillona se asocia con disciplina, carisma y liderazgo, y muchas jóvenes sueñan con representar a su instituto en esta posición.
Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y empezar a escribir su propia historia.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.
os desfiles patrios, que hoy forman parte inseparable de la celebración, tienen sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Con el tiempo se volvieron un símbolo cívico y cultural, donde participan miles de estudiantes mostrando bandas marciales, palillonas, cuadros de honor y trajes típicos.
En Tegucigalpa y San Pedro Sula, los desfiles son multitudinarios, pero cada municipio del país organiza su propia fiesta, llenando las calles de azul y blanco. Familias enteras se reúnen en las aceras para ver pasar a los jóvenes y disfrutar de la música, el color y el ambiente festivo.